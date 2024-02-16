台東大學教授林昶戎芬蘭駐村 嚴寒下創作冰湖之光

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣16日電）台東大學教授林昶戎在芬蘭駐村創作，克服攝氏零下20度的極寒在冰湖上創作，以「一束簡約的光線」串起視覺盛宴，穿越結冰湖面，喚起觀眾對真實與想像的寧靜思考。

台東大學今天發布新聞表示，2024年初，被冰封的芬蘭湖上出現了令人驚豔的藝術作品，由北歐最大的國際化Arteles創意中心，舉辦了「林昶戎的駐村個展「Spatial Reality（空間真實）」。展覽帶領觀眾進入一場深刻、獨一無二的空間體驗與藝術冒險。

任教於國立台東大學美術產業學系的教授林昶戎表示，這次駐村創作最大的考驗，就是在四處無人的冰湖上創作，傍晚天色變暗後大地一片寂靜，還要隨時擔心北極熊及其他動物出沒，或冰層突然破裂的危險，以及克服零下20度的極寒。

台東大學表示，「Spatial Reality」展覽主題是探索人類與空間的關係，融合極光、時間、冰、雪、人、光線、寒冷和溫度等元素，以「一束簡約的光線」串起視覺盛宴，穿越結冰湖面，喚起觀眾對真實與想像的寧靜思考。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

透過極白純粹的光線，林昶戎再現極冷環境中的神秘與美感，彷彿一道極光在湖面上環繞閃爍，富有詩意的氛圍與深沉的時間關係，更彰顯出空間魅力。

林昶戎說明，「Spatial Reality」的發想是將空間視作一個身體，人類投身其中，便可感知場所的真實性。作品透過個人與環境特性、本質和氣氛的互動來展現真實性，讓觀眾感受到現實與想像之間的交融，除展示藝術家對藝術的獨到見解，也將台灣藝術能量展現於國際。（編輯：謝雅竹）1130216