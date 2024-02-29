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新寶島曼波發行原聲帶 楊澤分享理想島嶼人情世故

2024/2/29 22:36
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（中央社記者邱祖胤台北29日電）文學紀錄片「新寶島曼波」記錄詩人楊澤創作歷程與寶島美麗風情，去年在藝文界掀起話題，楊澤今天說，台灣文青不太懂這個島的風土人情世故，他想提供一個理想模式與大家分享。

「新寶島曼波」電影原聲帶將於3月8日發行上市，今天晚上在「光點台北」舉行典藏版及原聲帶簽售會，包括楊澤、作家鄧小樺、作家歌手林纓以及繆夫人樂團出席。

楊澤自嘲己是文青小隊長，他說有一個時期台灣的文青都很想要當電影導演，因為電影提供了很大的幻想空間，可以沉浸在其，他一開始也只是看「文星雜誌」，到西門町看洋片，對電影有許多想像，對電影原聲帶也聽了很多。

「新寶島曼波」是「他們在島嶼寫作」文學紀錄片第3系列的最後一部，電影聚焦楊澤的文學生活，從他年少時期的60年代一路發展至今，期間與年輕創作者、民間製茶師、月琴藝師等奇人相遇，同時也將遊歷紐約與台灣本島的見聞編織其中，楊澤以鏡頭為筆，在片中呈現詩人的綺想與憧憬。

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楊澤本身也投入電影的剪接工作，楊澤說他要的其實是一種夾敘夾議的形式，以他的角度看這個世界，而他原本有些擔心詩改編成歌曲會不太自然或有點尷尬，所幸拍攝的過程中很幸運碰到一群志同道合的人，以跨界的方式呈現這部電影及音樂。

「新寶島曼波」電影原聲帶收錄5首楊澤詩作改編的原創主題曲，由繆夫人樂團創作演出，還有許多音樂創作者參與，包括電影女主角陳塵、林纓、原住民歌手巴奈、以及月琴傳藝師張日貴，融合國台客及原住民語、英語等代表多元族群的當代歌曲。（編輯：方沛清）1130229

#楊澤
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