沉浸式眷村喜劇 「一村喜事2.0」中秋再登場

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）「綜藝教父」王偉忠監製的沉浸式舞台劇「一村喜事」今天舉辦最終場，王偉忠宣布將推出「一村喜事2.0」於中秋節再度登場，希望眷村文化與快樂文化相遇融合，延續沉浸式喜劇在眷村。

「一村喜事」在空軍三重一村打造婚禮辦桌實境舞台，從去年12月推出至今共演出31場，場場席開30桌，口碑不斷。王偉忠分享，2.0版本會有更多眷村特色，除了目前受歡迎的梅乾菜加饅頭豆腐乳外，未來更考慮加賣豆花、香腸及醬菜車，「也歡迎團體朋友要結婚，就來三重眷村一起辦喜事」。

全劇以嫁女兒為背景，也讓王偉忠勾起女兒出嫁回憶，其中最難受的，莫過於帶著女兒出來交給女婿，有種內心捨不得的失落感，他更笑說有種「划不來」的感覺，但又得裝得很大方。

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扮演村長的湯志偉則說：「這是第一次當主婚人嫁女兒，嫁了3個多月，來了這麼多人給予祝褔，真是非常感謝。這齣戲型式雖然特別，內容與題材相當貼近生活，台上和台下成了精彩的戲。」

「一村喜事」由王偉忠監製，時藝多媒體、文策院、金星文創與全民大劇團共同主辦。全民大劇團團長謝念祖分享：「開心跟偉忠哥再次合作，尤其是眷村題材，這次『一村喜事』只是偉忠哥眷村內容的百分之1，還有百分之99內容沒有演出來，眷村文化是一個很特殊時代所產生，期待能透過表演保存延續下去。」（編輯：張雅淨）1130303