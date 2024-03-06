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馬祖就是一座博物館 專書細說蛻變之路

2024/3/6 20:42（3/6 20:56 更新）
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由學者黃貞燕主編的「馬祖，我們的島嶼博物館」一書梳理記錄了馬祖島嶼博物館概念出現前後，一系列具有實驗性但扎實的文化實踐，細說馬祖蛻變之路。（連江縣政府文化局提供）中央社記者邱祖胤傳真 113年3月6日
由學者黃貞燕主編的「馬祖，我們的島嶼博物館」一書梳理記錄了馬祖島嶼博物館概念出現前後，一系列具有實驗性但扎實的文化實踐，細說馬祖蛻變之路。（連江縣政府文化局提供）中央社記者邱祖胤傳真 113年3月6日
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（中央社記者邱祖胤台北6日電）馬祖跳脫戰地前線的身分之後，近年持續展現自身豐富的生態及文化特色，以「島嶼博物館」的面貌驚豔世人，由學者黃貞燕主編「馬祖,我們的島嶼博物館」一書，訴說這段蛻變過程與持續擴散的文化奇蹟。

黃貞燕在書序中表示，她從2017年參加「馬祖：戰爭與和平島嶼國際學術研討會」第一次踏上馬祖，之後因博物館、文化資產、社區營造等計畫，幾乎年年造訪，並有機會參與及觀察馬祖文化政策推動。

黃貞燕表示，馬祖自1992年解除戰地政務，慢慢揭開神祕面紗，融合戰地、海島與閩東文化的景觀與生活，讓踏上島嶼的訪客眼睛一亮，進而認識馬祖與台灣乃至世界的關係。

到了2016年馬祖從以「讓島嶼會說話」、「說故事的島」作為文化政策核心目標，再於2019年透過「連江縣博物館與地方文化館發展運籌機制計畫」會議提議，推動將馬祖民俗文物館更名為「馬祖島嶼博物館」，成為文化公共治理宣言，成功整合文化資源，2021年更推動「馬祖國際藝術島」，效益仍在持續發酵中。

黃貞燕表示，「馬祖國際藝術島」可說琢磨出馬祖自己的形貌，走出新的局面，「馬祖,我們的島嶼博物館」一書記錄了這段歷程。

全書分為4部分，「馬祖，下一步」梳理馬祖解嚴後的社造過程與文化、教育領域的開展，呈現2016年以後文化政策論述與計畫成果；「馬祖在地書寫」描述不同領域的馬祖人以自己的方法，表達對土地的情感並再現土地樣貌。

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「風與土的相遇」聚焦與台灣不同專業的合作，發展出適應馬祖在地的實踐方法；「馬祖就是一座博物館」則從馬祖文化治理的展開到「馬祖學」與知識資源公共化，期許馬祖這座博物館為民眾帶來啟發。

黃貞燕現任北藝大博物館研究所副教授兼所長，主編與著作包括「民俗/民族文化的蒐藏與博物館」、「2005-2008年臺灣無形文化資產保存年鑑」、「走進博物館：邁向博物館學專業的5堂必修課」等書。（編輯：張雅淨）1130306

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#馬祖
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