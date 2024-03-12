白沙屯媽祖進香逾17萬人報名 醫提醒防疫防曬

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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港朝天宮進香活動18日凌晨將啟程，截至今天已有17萬3000人報名，再創歷史新高，醫師提醒香燈腳特別留意「擠、疫、夏」3件事。

白沙屯媽祖徒步進香將於18日凌晨0時35分登轎出發，展開9天8夜的宗教之旅，預計23日中午前抵達北港、24日凌晨0時10分進火，進火儀式完成後隨即北返，26日下午2時35分回宮。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，去年進香報名人數11萬多，今年受理報名接近尾聲，人數已達17萬3000人，距離14日報名截止日還有2天，估計將達到17萬5000人，再創歷史新高。

通霄鎮公所配合進香，將於14、16、17日晚間舉辦3場媽祖民俗文化系列晚會，今天在拱天宮前舉辦宣傳記者會，苗栗縣長鍾東錦、通霄鎮長張可欣、通霄鎮民代表會主席徐淑雲及拱天宮主委洪文華等人出席。

洪文華表示，今年報名進香人數成長約60%，約有5萬、6萬人是新加入的香燈腳，特別透過白沙屯拱天宮臉書粉專宣導進香文化習俗、沿途注意事項，他並呼籲，沿途有許多熱心信眾提供餐點飲食，香燈腳們要珍惜，切記不浪費食物。

會中，台鹽通霄精鹽廠捐贈1250箱瓶裝水、喆全股份有限公司總經理吳國慶捐贈拱天宮1台救護車，由拱天宮轉贈予連續多年隨行提供醫療服務的童綜合醫院。

童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫指出，今年進香人數暴增，要注意「擠、疫、夏」3件事，包括不要推擠，避免跌倒踩踏；注意防疫，適時戴口罩，用餐前以酒精清潔手部；以及天氣多變，時而像夏天一樣的太陽，要注意防曬、多喝水、適時補充鹽分，慎防熱中暑、熱衰竭。

鍾東錦表示，白沙屯媽祖進香從苗栗通霄發展成全國宗教盛事，縣府配合進香活動，明天將在通苑地區提前啟用YouBike2.0系統，方便民眾騎乘與台中銜接，今年媽祖登轎前，預計總統、副總統都會蒞臨參香，在廟方及各界人士努力下，相信未來白沙屯媽祖進香會吸引國際友人參與，變成全球性的宗教文化盛會。（編輯：李錫璋）1130312

苗栗縣通霄鎮公所配合2024白沙屯媽祖進香活動，將辦理3場媽祖民俗文化系列晚會，12日在拱天宮前舉行記者會，台鹽通霄精鹽廠廠長劉鴻泉（左）會中捐贈1250箱瓶裝水，鎮長張可欣（右）代表接受。中央社記者管瑞平攝 113年3月12日

2024白沙屯媽祖進香報名人數突破17萬，預估將創歷史新高。童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫（右1）12日在記者會提醒，香燈腳不要推擠、注意防疫，慎防熱中暑、熱衰竭；此外，也有民間企業熱心捐贈1台救護車。中央社記者管瑞平攝 113年3月12日