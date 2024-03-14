2024台南藝術博覽會開展 預估展出逾1500件作品

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（中央社記者張榮祥台南14日電）ART TAINAN 2024台南藝術博覽會今天開展，匯聚50家展商展覽，預定展出逾250名藝術家、1500件以上藝術作品，展現台南藝文古城豐富藝術氛圍。

台南市副市長趙卿惠今天在晶英酒店主持ART TAINAN 2024台南藝術博覽會開幕儀式，現場特展「收藏．一個時代Collecting Our Time」，展出5名台南藝術收藏家珍藏。

趙卿惠表示，台南藝術博覽會深耕藝文連結，今年更注重和在地收藏家合作，透過藝術品角度呈現台南收藏軌跡，讓人體驗藝術品與收藏家情感連結，感受台南收藏家深厚底蘊。

台南市政府文化局發布新聞稿指出，ART TAINAN 2024台南藝術博覽會，匯聚50家展商展覽，包括41家台灣畫廊、6家國際畫廊、3家新藝獎媒合畫廊，預定展出逾250名藝術家、1500件以上藝術作品。

此外，今年也安排藝術專題講座，回顧台灣歷史的世界連結及海洋文化形象，探討古城台南歷史記憶，激發未來台灣藝術文化創新探索。（編輯：黃世雅）1130314