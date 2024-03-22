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賴翃中推「羽人」8人長版 衛武營舞出自由面貌

2024/3/22 19:03
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（中央社台北22日電）翃舞製作編舞家賴翃中的作品「羽人（BIRDY）」從雙人版到8人版長篇，前後7年，海內外已經超過100場，國際好評不斷，即將在高雄衛武營推出全新升級版，持續探討個人限制，舞出各種追尋自由的面貌。

根據翃舞製作今天發布的新聞資料表示，「羽人」初步以雙人舞發想於2017年，在2023夏季於外亞維儂藝術節首次演出8人版，獲得熱烈回響，創下20場完售佳績。同時也獲得「費加洛報」及「普羅旺斯報」的好評。「羽人」也在西班牙、德國、瑞士及日本接連獲獎。

「羽人」突破當代舞蹈限制，融合東西方元素，以傳統戲曲中象徵身分地位的道具翎子（長羽毛），不只探討個人限制，也擴及集體意識的限制、文化的限制甚至國家的限制，舞出各種追尋自由的面貌，詮釋了自由與限制意識的對抗與鬥爭。

舞作中舞者身上的翎子在空間中交錯和纏繞，象徵著人面對內心焦慮和堅定盼望的矛盾情感，同時探索在限制中追尋平衡與自由的主題，刻畫了亂流時代人與國度的歷史與未來，舞作充滿詩意。

賴翃中表示，「羽人」在衛武營演出後，將持續展開國際巡演，包括英國及美國的舞蹈節；其中美國舞蹈節除了演出外，也將安排大師班，深化台灣與國際現代舞交流。

翃舞製作「羽人」將於3月23日到24日演出，地點在高雄衛武營國家藝術文化中心戲劇院。（編輯：陳政偉）1130322

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