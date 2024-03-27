新點子實驗場邀4藝術家「破」題 在劇場打破想像

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北27日電）以「破」為概念，國家兩廳院「新點子實驗場」邀請李祐緯、林廷緒、王甯及劉奕伶4名藝術家帶來4檔全新創作，除了重新審視自我之外，也在劇場打破想像。

兩廳院今天發布新聞稿表示，其中李祐緯是2022台北藝穗節最大獎「年度藝穗獎」得主，這次新作「伊底HIPHOP斯王」，以希臘悲劇「伊底帕斯王」作為創作基底，全本使用饒舌轉譯西方經典，透過劇場創造Live House的身體感，說書也說唱，讓悲劇透過饒舌展現新樣貌。

曾為舞者的林廷緒近年專注於舞蹈創作的鑽研，創作曾兩度入圍台新藝術獎年度作品，新作「大吻琉璃」以琉璃瓦匠師為發想，並延伸至基層勞工精神層面為擴展，藉舞蹈進駐廟地紀實，試圖打破大眾對勞動產業的刻板印象，突破產業間疏遠及隔閡，向台灣罕見職業琉璃瓦匠師工班們致敬。

舞蹈創作者王甯作品曾獲台新藝術獎提名，這次新作「隙」從創作探問自身「處境」，反思個體在面對龐大社會結構與文化體制，如何感知看不見的權力結構，持續提問並尋找「身體」在間隙流動的力量。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劉奕伶曾在美國比爾提瓊斯舞團擔任專職舞者，擅長以肢體表達細膩、具張力的詮釋，曾獲日本橫濱舞蹈大賽評審團獎；這次劉奕伶在新作Turn Out突破傳統印象中的舞者形象，以單口喜劇結合舞蹈的表演形式，將「身體」與「聲音」共同演繹，藉由喜劇中的自嘲自貶揭露不為人知的舞者人生。

兩廳院新點子實驗場4檔節目共16場演出，將在6月14日至7月7日在國家戲劇院實驗劇場演出。（編輯：陳仁華）1130327