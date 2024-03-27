蟬聯閱讀力績優城市 高雄人均借閱冊數創新高

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（中央社記者林巧璉高雄27日電）國家圖書館今天頒布「112年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，高雄市立圖書館再度蟬聯閱讀力表現績優城市。高市圖表示，高雄人均借閱冊數，由2022年的5.94冊提升為6.49冊。

高市圖今天公布「2023年雄愛閱分析報告」，數據顯示高雄人均借閱冊數再創新高，由2022年的5.94冊提升為6.49冊，人均擁書冊數也從2.42大幅提升為2.66，展現高雄豐富的閱讀能量。

高市圖董事長暨文化局長王文翠表示，高市圖身為全台首先也是唯一的行政法人公共圖書館，無論是總館、分館或館員都斬獲許多獎項肯定，顯現高市圖成員多年來推廣閱讀的用心與努力，成為民眾可信賴的閱讀夥伴。

高市圖代理館長林奕成表示，圖書館舉辦三大講堂行之有年，吸引市民藉由聽講座與講師互動，引發讀者對知識的探索與對閱讀的興趣，自2022年起「高雄城市書展」首屆起跑，今年也將邁入第3屆，讀者除了能在圖書館借閱到想閱讀的書籍，也能透過參與書展、逛書攤、消費書市，購入自己喜愛的書本。

高市圖今天發布新聞稿指出，配合文化部電子書擴大計次服務，豐富雙平台線上閱讀資源，是去年人均擁書冊數進步的關鍵，高市圖未來也將持續優化館藏，提升多元閱覽服務，為圖書館打造兼顧實用的閱讀資源。

高市圖表示，國際繪本中心國內外繪本館藏高達16萬冊，是南台灣繪本重鎮。在多元閱讀活動規畫下，去年全館總借閱量達到1778萬2231冊，平均每名市民1年能閱讀6.49冊書籍，其中6至11歲族群更是首度衝上借閱量前3名。

高市圖表示，圖書館大力推廣早讀運動、親子共讀，發放高雄自有的雄愛讀冊書盒，以及0至5歲學齡前幼兒的閱讀禮袋，都是為幼兒閱讀扎根的關鍵。0至5歲及6至10歲的新辦證數分別是各年齡層的第1及第2名，成長率高達12.96%。

根據「2023雄愛閱分析報告」，最受大小朋友喜愛的「神奇柑仔店」為年度熱門關鍵字第1名；第2名熱門關鍵字為「文創風」，第3名為一般大眾喜歡的「小說」。

文學類排行榜以「小說」類型為主，第1名是「星漢燦爛幸甚至哉」，亞軍為「回到明朝當王爺」，第3名則是琴律的「藥窕淑女」。值得一提的是「哈利波特」歷經20餘年還是熱門借閱選項。

另外，非文學類圖書的借閱調查排行榜前2名為，被討厭的勇氣：自我啟發之父「阿德勒」的教導及「原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則」，這2本書連續2年熱度不減。

高市圖指出，年度熱門排行榜最為特別的一本書「第二性」，首次有女性主義書籍入榜，也象徵近年來性別議題不斷討論下深感民眾興趣。（編輯：郭諭儒）1130327