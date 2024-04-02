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故宮翠玉白菜、肉形石 數位展秀文物新面貌

2024/4/2 18:27（4/2 19:26 更新）
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國立故宮博物院北部院區2日起推出「沉浸故宮數位展─捕捉靈光：尋找新感動」新媒體藝術展，其中單元「浸入靈光」以清晰寫實的文物影像與創新技術尋訪文物意境，故宮「翠玉白菜」等經典文物也在展中以不同面貌與觀眾再見。（故宮提供）中央社記者王寶兒傳真 113年4月2日
國立故宮博物院北部院區2日起推出「沉浸故宮數位展─捕捉靈光：尋找新感動」新媒體藝術展，其中單元「浸入靈光」以清晰寫實的文物影像與創新技術尋訪文物意境，故宮「翠玉白菜」等經典文物也在展中以不同面貌與觀眾再見。（故宮提供）中央社記者王寶兒傳真 113年4月2日
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（中央社記者王寶兒台北2日電）翠玉白菜、肉形石等文物是故宮著名院藏品，故宮北院推出「沉浸故宮數位展─捕捉靈光：尋找新感動」新媒體藝術展，結合投影、互動科技與沉浸式劇場等，讓經典文物秀新面貌。

「沉浸故宮數位展─捕捉靈光：尋找新感動」新媒體藝術展今天開幕，國立故宮博物院副院長黃永泰表示，故宮去年推出「沉浸故宮─四季行旅」數位展，獲得熱烈迴響，故宮因此推出「沉浸故宮2.0」，將8K文物影像結合沉浸式劇場、互動裝置等創新科技，為觀眾帶來獨一無二的全新觀展體驗。

展覽集結故宮8K文物影像與高畫質圖檔，單元「小中見大」透過數位光影動畫，引領觀眾進入微觀的物中世界；「浸入靈光」以清晰寫實的文物影像與創新技術，尋訪千年山水的筆墨畫境；「捕光捉影」透過數位裝置讓觀眾探索文物的藝術美感與知識邊界。

故宮「谿山行旅圖」、「早春圖」、「萬壑松風圖」、「翠玉白菜」、「肉形石」、「清 雍正 琺瑯彩赭墨山水碗」等經典文物都在此次展中以不同面貌與觀眾再見面。

故宮副院長余佩瑾指出，外界期待故宮具有現代化元素，而所謂的現代就存在於日常生活。以「萬花幻象」展件為例，300年前匠師筆下華麗繁複的瓷器紋樣，如今以現代萬花筒影像再現博物館場域，顯得既新潮又無違和感。

「沉浸故宮數位展─捕捉靈光：尋找新感動」新媒體藝術展即日起於故宮北院展出至7月28日。（編輯：管中維）1130402

#余佩瑾
#翠玉白菜
#故宮
#故宮北院
#黃永泰
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