北流化身迪士尼 音樂劇美女與野獸貝兒原唱來台

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（中央社記者趙靜瑜台北24日電）集結28部動畫，超過20首不朽金曲，迪士尼巨星演唱會將在台北流行音樂中心登場，其中百老匯知名歌手音樂劇「美女與野獸」貝兒首演原唱伊根（Susan Egan）抵台，準備開唱。

伊根也是這次演唱會製作人，今天彩排後她接受媒體聯訪時表示，迪士尼最神奇的地方就是透過音樂，可以把全世界的人團結起來，「觀眾都有各自喜愛的角色，而我們會為觀眾演唱這些歌曲，歡迎大家一起來現場，和我們共創難忘的新回憶。」

迪士尼巨星演唱會這次為台北量身打造全新舞台，由8名迪士尼巨星歌手與NSO國家交響樂團及神秘失控人聲合唱團合作，連唱兩小時20首迪士尼金曲。指揮則是美國知名影視及電玩遊戲指揮家和編曲家的塞特（Susie Benchasil Seiter）。

8名歌手今天首次合體，除蘇珊外，還包括「魔法滿屋」堂姐朵樂的電影原唱艾黛沙（Adassa）、真人版「小美人魚」愛麗兒的巴西原唱卡斯特羅（Laura Castro）與倫敦版音樂劇「阿拉丁」茉莉公主演唱者艾爾契克（Hiba Elchikhe）等人。

創意總監菲爾斯（Brannon Fells）表示，這次歌手從美國、倫敦、巴西等地遠道而來，希望把最精采的帶給台北迪士尼粉絲。歌手之一吉布森（Bradley Gibson）則說，大家都是聽迪士尼長大的，「我很期待演唱Go the Distance這首歌，而且是跟交響樂團和合唱團一起演出。」

迪士尼巨星演唱會將於27日、28日演出，地點在台北流行音樂中心。（編輯：龍柏安）1130424