福爾摩沙之聲音樂會 台灣音樂家為加國僑民解鄉愁

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（中央社記者胡玉立多倫多2日專電）多倫多僑教中心日前搖身一變成為舉辦「福爾摩沙之聲」的音樂廳，8位來自加拿大倫敦地區的台灣年輕音樂家，在近150位鄉親熱切期待下，演奏經典台灣樂曲，一解眾人鄉愁。

這場名為「福爾摩沙之聲-加拿大台灣音樂家四季巡禮：春季倫敦篇」的音樂盛宴，4月28日舉行，由多倫多僑教中心主任藍柏青邀請加拿大倫敦台灣同鄉會會長何佩玲籌辦，也是多倫多僑教中心首度與其他地區台灣同鄉會合辦音樂會。未來希望能依四季委託不同地區同鄉會舉辦。

8位台裔或留學加國的年輕音樂家都是義務演出，年齡最小是小學5年級，還有多位是多倫多大學音樂表演專科。他們透過弦樂合奏、鋼琴獨奏等，演奏「高山青」、「雨夜花」、「望春風」、「夜來香」等膾炙人口的台灣民謠和西洋樂曲，讓台下僑民聽得如癡如醉。

新任僑務委員、首任多倫多僑教中心主任簡許邦在音樂會結束後，直誇這場音樂會「非常成功」，不僅為僑教中心開拓新方向，讓台灣同鄉會鄉親走進僑教中心系統，也讓中心的服務到達多倫多以外地區，實質意義很不同。

簡許邦還感性提到，台上的鋼琴是當年開館時僑胞送給中心，歷任主任都曾使用過這台鋼琴，但這場音樂會「真的讓這台鋼琴發揮它最大的效用，我們也算對得起多倫多僑胞」。

駐多倫多辦事處副處長洪松暉致詞時，引述德國哲學家尼采的話說：「沒有音樂，生命就像是一場錯誤。」而聆聽這場音樂會是「生命中的另一場感動」。

正在多倫多大學音樂研究所就讀的楊秉倫，當天應邀與另外4位年輕樂手合組小型室內樂團，負責演奏中提琴。他7年前來到加拿大進入西安大略大學（Western University），自此與倫敦當地互動交流熱絡的台灣同鄉會結下不解之緣。

楊秉倫向中央社表示，這次受邀和愛樂同伴一起為鄉親演奏台灣樂曲，意義很特別，「大家在異地讀書，家鄉非常遙遠，但能在這麼遠的地方找到音樂同好，有相似的成長背景，難能可貴」。未來鄉親若想聽台灣民謠，他和同伴們很樂意再為大家演出。

藍柏青則表示，中心構思推出「福爾摩沙之聲」音樂會，一方面讓此間台灣年輕音樂家有一展長才舞台，也希望這些年輕音樂人扮演「文化大使」，將台灣樂曲推介給加拿大當地社區，開闢台灣跟本地社群文化交流的機會。（編輯：陳惠珍）1130503

「福爾摩沙之聲-加拿大台灣音樂家四季巡禮：春季倫敦篇」4月28日舉行，8位台裔或留學加國的年輕音樂家都是義務演出，年齡最小的是就讀小學5年級賴奕森。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年5月3日