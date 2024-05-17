法文音樂劇「唐璜」浪漫加熱情 舞動高雄衛武營

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（中央社記者趙靜瑜台北17日電）法文音樂劇「唐璜」昨天在高雄市衛武營國家藝術文化中心首演，交融法式浪漫與佛郎明哥熱情舞蹈，主角們「俊男美女」特別多，音樂流行動聽，讓台灣觀眾有更多元音樂劇選項。

聯合數位文創股份有限公司今天發布新聞稿表示，「唐璜」改編自西班牙經典文學作品，2003年起首演，觀眾累積超過60萬人次，舞台上有壯觀戰鬥場景及舞台特效；演出中安排華麗佛朗明哥舞蹈及節奏輕快分明的吉他，展現法文音樂劇獨特風貌。

飾演「唐璜」的演員馬柯（Gian Marco）表示，「唐璜」描述情聖故事，看似老套，其實很有感情與深度；劇中很多精彩打鬥場面及佛朗明哥舞蹈是一大亮點。

「唐璜」敘述英俊瀟灑、玩世不恭的西班牙貴族子弟唐璜生性風流，從不信愛情，直到遇見雕塑家瑪莉亞墜入愛河，一改以往貪戀歡愉性格。當瑪莉亞未婚夫拉婓爾從戰場歸來，發現未婚妻愛上唐璜，決定復仇與唐璜一決死戰，而唐璜不顧摯友唐卡洛及父親勸阻，最終為愛而死。

「唐璜」故事歷經百年淬鍊，包含歌劇、音樂、文學到小說等不同版本演繹，法文音樂劇以緊湊節奏出發，有當代詮釋。全劇即日起到26日在衛武營及台北流行音樂中心演出。（編輯：李明宗）1130517