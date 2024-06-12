翃舞製作「羽人」 美國舞蹈藝術節登場

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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）應美國舞蹈藝術節與文化部駐美國代表處台灣書院之邀，翃舞製作帶著「羽人（Birdy）」舞作赴美，向國際舞迷展現台灣當代舞蹈的獨特魅力。

文化部今天發布新聞稿表示，「羽人」由翃舞總監賴翃中編創，他藉由傳統戲曲中象徵身分地位的道具翎子（武將頭盔上的雉尾），「以舞為筆」、極富詩意地詮釋自由與限制間的意識鬥爭。

「羽人」舞作2017年推出後接連在國際斬獲獎項，2023年獲義大利NO'HMA劇院「人類文化遺產保存特別獎」、FACP亞洲文化推展聯盟「創發新象」國際徵件計畫（Pitch for New Aspects）首獎。原本的雙人舞編制也逐步擴展為8人規格，去年在外亞維儂藝術節首度呈現，這次也將帶來8人編制版本。

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美國舞蹈藝術節（American Dance Festival,ADF）由知名編舞家瑪莎葛蘭姆（Martha Graham）和教育家查理斯魏德曼（Charles Weidman）1934年成立於北卡羅萊納州，90年來致力於國際舞蹈交流及人才培育工作，迄今已接待93國共507位各國傑出編舞家、教育家與舞者。

翃舞舞作「羽人」將在6月14日及15日演出，地點在杜克大學Reynolds Industries Theater演出，這也是翃舞製作首次登上美國舞台。（編輯：陳政偉）1130612