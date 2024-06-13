台灣重本書店推設計展 重現香港openground光景

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（中央社記者王寶兒台北13日電）香港媒體藝術家林欣傑（Keith Lam）2018 年創立複合設計空間openground，2023年2月結束實體空間營運。台灣重本書店推出「Temporarily Open 暫時開放」設計展，重現openground光景。

openground 原址於香港深水埗大南街，由平面設計師毛灼然（Javin Mo）擔任設計總監。該空間曾共同策劃多個設計相關展覽，包括日本設計雜誌IDEA的Yellow Pages開幕專題展、連結台港兩地的「為文化設計：台港文化設計展」等，並在店內以mobilebooks流動書架概念，不定期展示設計選書。

因營運成本逐漸高漲，openground最終在2018年拉下鐵門宣告Temporarily Closed（暫時關閉），毛灼然今天帶領媒體導覽並表示，此次展名訂定為「Temporarily Open 暫時開放」，並不是將openground搬到台北重新開業的意思，是選擇在重本書店展示openground設計概念。

重本書店由台灣設計師葉忠宜創立，他表示，重本書店的籌畫藍圖源自日本東京book and sons書店，希望能打造以平面設計為主軸的設計書店，香港openground在他心中也有如此重要的位置。希望此次能讓無緣參訪openground的人們都能在台北一睹其風采。

在此次設計企劃展裡可見openground 過去幾年設計作品，如與運動鞋品牌合作聯名套裝，以設計重新詮釋在90年代熱門的雷射閃卡、隨身聽等等，另有毛灼然與葉忠宜的設計選書。

「Temporarily Open 暫時開放」設計企劃展即日起於台北重本書店展出至7月15日。（編輯：李亨山）1130613