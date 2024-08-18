311地震開啟創作路 日藝術家赴台開展圓夢致謝

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（中央社記者王寶兒台北18日電）311大地震在2011年重創日本東北地區，在重建過程中，日本藝術家白幡美晴運用橡皮章版畫記錄家鄉氣仙沼風景，近日在台灣推出個展，除感謝台灣援助，也希望吸引台灣人探訪氣仙沼市。

橡皮章版畫是將橡皮擦製作成印章，並以壓印、組合方式創作版畫。「白幡美晴 SHIRAHATA Miharu - 橡皮章版畫展」中，特別準備短片，示範白幡美晴如何將平面圖像變成可複印的印章。日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠也特別為展覽獻上親筆信，期盼台灣觀眾喜愛這些作品，並不錯過美麗的氣仙沼風景。

白幡美晴今天向中央社記者表示，她為了此次展覽首次訪台，在此之前，她一直耳聞台灣人的熱情親切，種下「想來台灣」的心願，加上感念台灣對311地震的援助，即使也曾在日本、美國多地辦展，如今赴台開展也像「圓夢」。

氣仙沼市背山面海，在白幡美晴作品中自然展現豐富的生態景觀，如曾在游泳時體驗並充滿生機的海底世界，或是翠鳥、斑鶇、黑尾鷗等嬌客等，每幅畫都是白幡美晴實際參考氣仙沼市當地地景創作而來，每件作品皆有6幅，展件「沙灘上的馬鞍藤」呈現海灘開滿馬鞍藤的景色，有1幅現為日本皇室成員收藏。

白幡美晴指出，其實她是因311地震才開始橡皮章版畫創作，她並非專職藝術家，而是任職於非政府組織「森林是海的戀人」（Mori wa Umi no Koibito），氣仙沼市歷經地震如「被原子彈襲擊的平地」，就算剩下些什麼，也是殘骸，工作用印章也被海嘯沖走，她便利用一塊橡皮刻章，因此接觸橡皮章。

「真的完全沒想到自己會這樣刻到現在。」白幡美晴說，她還記得311地震當天，她正開車想著要去書店還是哪裡買東西，瞬間眼前景色就如同好萊塢電影。在重建過程中，她也因為受到援助，想著要好好了解先前就聽過的「台灣」，「當時很驚訝可以受到這麼多幫助，才明白台灣與日本間的好感情。」

白幡美晴表示，311強震改變氣仙沼市最多的便是人為建築風景，但所幸自然景觀現都已大致恢復，希望藉由創作呈現家鄉風景，並邀請台灣民眾有機會的話，也能造訪當地。

「白幡美晴 SHIRAHATA Miharu - 橡皮章版畫展」即日起於田園城市風格書店展出至9月1日。（編輯：戴光育）1130818

「白幡美晴 SHIRAHATA Miharu - 橡皮章版畫展」特別搭配短片呈現橡皮章版畫創作過程，還有刻製橡皮章的方式，即日起在台北田園城市生活風格書店展出至9月。中央社記者王寶兒攝 113年8月18日