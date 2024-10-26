國家語言發展會議 母語生活化困難成討論重點

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（中央社記者黃郁菁屏東縣26日電）文化部辦理第2屆國家語言發展會議正式大會，今天在屏東縣立圖書館總館展開，討論上屆結論執行過程，作未來執行政策建議；其中母語生活化最難實行，成此屆討論重點。

國家語言發展會議正式大會於26、27日召開，由文化部長李遠偕同屏東縣長周春米、客家委員會主委古秀妃、原住民族委員會主委曾智勇、教育部常務次長林騰蛟等，邀請專家、學者、民眾及縣市政府代表，共同討論國家語言傳承、復振及發展議題。

李遠致詞表示，希望大家珍惜自己母語，也能夠欣賞別人的母語。自己雖是不太會講客語的客家人，已試著幫客委會製作幾齣全客語發音的音樂劇，友人中也有許多用台文寫作，唸起來發音優美；作為文化部一分子，未來一定公平對待每種語言，把每一種語言最優美的部分跟文化發展到最高，將就這屆會議結論作推行。

第1屆會議在2022年，文化部政務次長李靜慧指出，上屆會議有3個結論，第一、大家最關心語言的尊榮感，並在生活中創造更多說母語機會；第二、希望政府拿出實質計畫方案及預算，協助各部會推動；第三、建置專責機構負責語言復振及推動工作。3項結論由文化部報告行政院，行政院也編了5年新台幣324億元語發方案，交由文化部、原民會、客委會跟教育部實施。

李靜慧說，進行過程中發現，最難處理的就是母語生活化，讓生活中有更多接觸國家語言的機會，所以這次訂定提綱時，希望大家就此議題做更多討論，因此議題規劃談及文學、音樂、戲劇遇上國家語言，也邀請國外專家，分享威爾斯語面對強勢英語下的復振策略。

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周春米表示， 古秀妃曾是屏東縣政府客家事務處長，曾智勇曾是縣府原民處長，可見屏東在族群、文化上扮演要角。屏東33鄉鎮中有8個客鄉、9個原鄉，城鄉發展緊扣語言、文化發展，感謝中央各部會支持，屏東已有恆春文化中心民謠館、東港王船文化館也即將開館，接著要蓋客家總圖，很珍惜這些文化表徵，會議辦在屏東是最好的決定。

會中針對「國家語言意識覺醒─跨領域推廣多元途徑」、「國家語言在地發展─永續語言特色多樣性」、「國家語言教學現場─健全學習資源與環境」、「國家語言專責機構─從想像到實踐之挑戰」等4大議題討論。

正式大會之前，文化部於7月至9月針對主責的台灣台語、馬祖語、台灣手語，辦理台灣台語論壇3場次、馬祖語論壇2場次、台灣手語論壇1場次，以及台灣台語及金門話1場次分區論壇；並於9至10月，與客委會、原民會合作辦理台灣客語3場次、台灣原住民族語言1場次論壇，共11場次論壇收集公民意見、了解個別語言發展需求與經驗。（編輯：謝雅竹）1131026