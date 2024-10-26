國家語言發展會議開幕 李遠盼復振每一種美麗語言

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（中央社記者邱祖胤台北26日電）「第二屆國家語言發展會議」今天在屏東縣立圖書館總館正式開幕，文化部長李遠表示，期盼透過充分討論及政策實施，復振每一種美麗語言，將每種語言的優美及文化發展到最高。

根據文化部發布新聞稿，本屆會議以「開啟國家語言新篇章」為主題，探討分區論壇所收集的公民意見，檢視所面臨傳承危機國家語言的現況與展望。現場來自全國各地關心國家語言發展的專家學者、各政府機關代表及民間實踐者共同參與。

李遠致詞時表示，他雖然是個不太會說客語的客家人，但也以客語做了許多音樂劇，期盼復振美麗的客語；他常被以台文寫作的朋友要求，用台語唸出美麗的詩句。文化部作為國家語言發展主管機關，「一定會公平對待每一種語言，將每種語言的優美及文化發展到最高」。

屏東縣長周春米致詞表示，屏東共有33個鄉鎮，包含8個以客家為主、8+1的原住民族鄉鎮等，就如同開場演出的「阿緱囝仔人聲樂團」及屏東最著名的恆春民謠一樣，小朋友及阿公、阿嬤用最美妙的歌聲，唱出屏東最多元、美麗的語言及文化，甚至讓世界聽見台灣。

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教育部次長林騰蛟致詞，教育部從89年本土語言加入課綱施行，到「國家語言發展法」實施後配合制定課綱並設計各種教材。112年開始，為了讓孩子從小開始學習本土語言，共有300間幼兒園、1100個班級申請本土語言沈浸式教學計畫，近3年教育部也藉由965場活動、超過40萬人參與，希望讓大家「在生活中接受母語、習慣母語，並且尊重與認同所有的本土語言」。

客委會主委古秀妃致詞時引用前主委葉菊蘭所說，「河洛話在普通病房，客家話在加護病房，原住民語已經在急診室了」，現在這樣的狀態還是沒有改變，期盼所有國家語言要一起合作、互相學習，共同復振傳承危機的國家語言。

原民會主委曾智勇（Ljaucu‧Zingrur）表示，原住民族語相對於其他語言推廣也更不容易，因為必須學會至少16種族語，才能說給所有的原住民聽。但原民會持續努力，「希望整個台灣原住民社會找回自己的語言」。（編輯：李亨山）1131026