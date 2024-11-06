本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國大選開票更新 川普拿下搖擺州北卡羅來納 230：187領先賀錦麗
首頁 / 文化

北市國打開台灣音樂史 聽見許石、楊三郎青春戀歌

2024/11/6 12:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北6日電）今年是台灣二戰後最膾炙人口的兩名台語歌曲創作者楊三郎與許石105歲誕辰，台北市立國樂團將推出「青春戀歌」許石與楊三郎作品音樂會，向兩名音樂前輩致敬。

根據北市國今天發布的新聞資料，北市國邀請流行音樂文史工作者劉國煒擔任總策劃，他表示，這場音樂會有家屬對於音樂家們的愛，也有學生對於老師的愛。劉國煒分享，在接觸許石後代的過程讓他十分感動，「家屬不藏私，收取正常授權費，只希望先人的創作可以繼續被後代聽見持續流傳。」

北市國這次邀請的資深唱將歌手紀露霞、劉福助、林秀珠與高義泰等，都是當年許石與楊三郎的愛徒，大家感念老師當年無私傾囊相授，全無二話、一口答應，要唱出老師歌曲中浪漫的時代深情。音樂會將由音樂學者徐玫玲擔任導聆與主持，為聽眾爬梳這些樂曲背後的精采故事。

音樂會曲目以作曲家李和莆的「南瀛傳說 安平南都」開場，上半場將演出許石的「初戀日記」與「夜半路燈」、楊三郎的「港都夜雨」、「春風歌聲」等；下半場帶來許石的「鑼聲若響」、「安平追想曲」與楊三郎的「望你早歸」與「孤戀花」等等，4名歌手也將大合唱「南都之夜」。

北市國團長鄭立彬表示，許石與楊三郎作品映照土地、人民與情感，希望透過這場音樂會，讓國樂能跟台灣本土文化有更深連結。

擔任指揮的北市國副指揮詹秉翔表示，這場音樂會雖然風格傾向復古，但音樂會將以北市國燦爛的交響編制加上樂曲本身的元素融合，提煉出更深沉多元的經典新意。

「青春戀歌」許石與楊三郎作品音樂會將於11月9日及10日演出，地點在台北中山堂中正廳。（編輯：龍柏安）1131106

楊三郎
新北典藏逾500件藝術珍寶 見證城市人文興衰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.54
更多編輯台推薦新聞：