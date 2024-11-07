台北文學獎徵文開跑 總獎金221萬元等「造雲」高手

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（中央社記者邱祖胤台北7日電）第27屆台北文學獎徵件開跑，本屆主題「成為一朵雲」，總獎金高達221萬元，最高獎金60萬元，徵求「造雲」高手以文會友。

根據文訊雜誌發布新聞稿，由台北市文化局主辦「第27屆台北文學獎」即日起接受徵件，至12月31日截止，徵件對象不限國籍及居住地，惟須以中文創作；徵求小說、散文、現代詩、古典詩、舞台劇本以及文學年金獎助計畫等6大類作品。總計將選出23件優勝作品，最高為年金獎助60萬元；此外，舞台劇本得主可結合團隊另行申請最高30萬元「演出製作獎金」。

新聞稿指出，本屆以「成為一朵雲」為宣傳主題，「寫作有如「造雲」，沒有任何一朵雲是相同的，藉此期望所有的創作者不畏挑戰，展現自己最飽滿的形狀，預備好將文字落下，成為一朵沒有形狀疆界、獨一無二的雲」。

文化局提醒，本屆「古典詩」徵件體裁為「律詩組詩」（4首為一組），下（28）屆則限絕句組詩，依此類推，逐年輪替，期望吸引更多古典詩創作者，參與此一華文創作獎項盛事。

此外，台北文學獎重頭戲「文學年金」獎助計畫，不限文類，鼓勵優秀創作者進行為期1年的寫作計劃，採兩階段評選。第1階段依投稿者提出的寫作計畫選出入圍作品3名，各頒發入圍獎金20萬元。

第二階段將於一年後作品完成時，再從中評選出一名得獎者，並致贈獎金40萬元。希望能在艱辛漫長的創作過程中，提供創作者實質的鼓勵與支持，多年來已有超過70多名作家獲得此計畫支持。

徵文辦法詳洽台北文學獎官網https://literature.award.taipei。（編輯：李亨山）1131107