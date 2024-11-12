經典虛構歷史小說「反美陰謀」 思辨可能的美國

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）被「紐約時報」列為21世紀百大選書的經典反事實小說「反美陰謀」，以虛構歷史描繪與納粹政權交好的飛行英雄林白當選總統後在美猶太人的命運，思辨美國複雜面貌。

根據木馬文化書訊，「反美陰謀」（The Plot Against America）是美國猶太裔作家、國際布克獎得主菲利普．羅斯（Philip Roth）2004年出版的經典著作，以尖銳筆鋒重返二戰時空，宛若當代寓言思辨「可能的美國」。

故事設定在平行時空下、1940年代二戰期間的美國，以紐澤西猶太勞工階級羅斯一家視角，觀看抱持孤立主義的傳奇飛行員英雄林白（Charles Lindbergh）如何在政壇崛起，在1940年總統大選打敗小羅斯福（Franklin Roosevelt），帶領整個國家走向法西斯主義。

尤其林白上台後，選擇與納粹德國獨裁者希特勒（Adolf Hitler）及軸心國結盟，誓言不讓這個國家捲入世界大戰，以此捍衛美國的核心價值。這個劇變卻衝擊了主角一家，讓小男孩菲利普知道，快樂的童年一去不返，從今以後只剩恐懼。或許，美國從來不是他的家。

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全書也於2020年被HBO改編成迷你劇集「美國外史」，在影評網站IMDb獲得7.3分肯定，並由知名犯罪影集「火線重案組」（The Wire）製片人大衛．賽門（David Simon）擔任主創。

大衛賽門接受外媒訪問時曾分享，在原著作者羅斯2018年逝世前，自己曾與他討論過這個題材，認為羅斯非常擅於描繪人心與心性，「當小說在2004年出版問世時，羅斯便以動人的文筆勾勒出美國在極權法西斯主義的嘗試之路，如今看來他是非常有先見之明的。書中他也告誡大家這些事情發生的可能性，事實上也確實如此。」（編輯：龍柏安） 1131112