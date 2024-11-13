雅諾史卡合奏團將訪台 從韋瓦第演繹到披頭四

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）去年來台引發迴響，雅諾史卡合奏團（Janoska Ensemble）今年將再次訪台，演出曲目從韋瓦第的「四季」到披頭四的「昨日」與「讓它去」，要帶給樂迷幽默放鬆的古典樂夜晚。

根據傳大藝術發布的新聞資料，雅諾史卡合奏團創立於2013年，成員來自同一音樂家族，由維也納愛樂前團員組成，包括小提琴家安德烈‧雅諾史卡、羅曼‧雅諾史卡，鋼琴家法蘭契斯克‧雅諾史卡三兄弟以及姻親低音提琴家朱里歐斯‧達瓦斯，一家人一起為21世紀的古典音樂注入新活力。

雅諾史卡合奏團特色之一在於充滿活力的即興演奏、炫技獨奏與華彩樂段，帶動全場觀眾情緒。除此之外，他們的編曲、創作及演奏功力，選材融入古典、爵士、自由即興、流行、搖滾諸多元素，也讓古典音樂充滿新意。

這次訪台曲目，上半場為雅諾史卡合奏團改編演出韋瓦第「四季小提琴協奏曲」中的「春」與「冬」；下半場除了小約翰‧史特勞斯的歌劇「蝙蝠」序曲，雅諾史卡合奏團將融合多種不同的音樂風格，演繹曲中各種主題，以維也納的圓舞曲為中心，延伸到巴爾幹音樂、爵士樂等，如同華麗豐盛的音樂拼盤。

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其他曲目像是披頭四樂團（The Beatles）的「昨日（Yesterday）」充滿浪漫，「讓它去（Let it be）」加入巴洛克時期的「卡農」素材，感受跨越時代的對話。拉羅‧希夫林「不可能的任務」電影主題曲展現樂團充滿爆發力的詮釋，壓軸由作曲家威克斯曼改編比才的「卡門幻想曲」將以重奏形式現身，展現音樂新層次。

雅諾史卡合奏團將於11月27日在台北國家音樂廳，28日在台中國家歌劇院大劇院演出。（編輯：管中維）1131113