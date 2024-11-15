作家陳栢青登UCLA課堂 盼不同想法碰撞「鼻青臉腫」

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（中央社記者林宏翰洛杉磯14日專電）台灣小說家陳栢青今天在加州大學洛杉磯分校（UCLA）出席座談；他說這次訪美，最期待不同想法的碰撞，比喻「希望他們把我痛揍一頓，讓我鼻青臉腫回去」。

UCLA亞太研究中心、亞洲語言與文化學系與台灣文化部「台灣文學館」合作舉行台灣文學講座，教授白睿文（Michael Berry）與陳栢青座談，談台灣作家的寫作歷程。

陳栢青現年41歲，畢業於台灣大學的台灣文學研究所，他就讀大學期間曾以短篇小說「大屋」獲得全球華文青年文學獎短篇小說組冠軍。2011年，他以筆名「葉覆鹿」出版第一部長篇小說「小城市」。2012年，陳栢青被聯合文學選入「20位40歲以下最受期待的華文小說家」名單。

他這次訪美，停留聖地牙哥、洛杉磯兩大城市，面對初次接觸台灣文學的美國讀者，希望把他們的反應帶回台灣。

UCLA亞洲語言與文化學系教授白睿文表示，陳栢青到課堂上與學生見面很有意義，「我們學生在學習台灣文學的時候，不再只是透過書本上或教授無聊的講課，而是聽到作者本人在課堂上分享他第一手的創作經驗、對台灣文學的反思」。

陳栢青表示，這是一個全球化的年代，很多美國的故事對台灣人也都耳熟能詳，台灣的故事有些美國人也能夠感同身受，彼此存在著一種共同感受，各自發展為不同故事，各自有獨特的地方。

台灣小說家遇上美國大學生，陳栢青這幾天與許多學生聊天，印象是美國大學生勇於表達，「敢講、能講、會講」，他來到美國就是期待這樣的火花，「希望他們把我痛揍一頓，讓我鼻青臉腫，但我會笑著回去」。

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白睿文則對陳栢青展現的幽默感印象深刻，「大多數的作家都比較嚴肅，但陳栢青談到他的作品時，帶來一種輕鬆而溫暖的氛圍，現場充滿笑聲。他對寫作過程有深刻的見解，對台灣文學的反思也觸動人心」。

陳栢青這次訪美，除了在課堂上與學者交流，空檔時間也走訪學校附近的公益二手拍賣店，在二手商店中他看到各式各樣新的、舊的、高級名牌、平民價位的各式服裝，「好像美國社會的藏寶庫，我用自己的方式把它組織起來，穿成一套我想要的樣子，屬於我自己的美國身體」。（編輯：周永捷）1131115