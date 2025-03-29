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紀州庵封街推創意市集 作家擺攤秀私房珍藏

2025/3/29 18:28（3/29 20:01 更新）
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紀州庵文學森林推出「河畔風光季市集」活動，29日熱鬧開幕，包括作家劉克襄（右3）、詩人鴻鴻（左）、文化部簡任視察陳文婷（右4）等人到場共襄盛舉，宣告創意市集展開。中央社記者邱祖胤攝 114年3月29日
紀州庵文學森林推出「河畔風光季市集」活動，29日熱鬧開幕，包括作家劉克襄（右3）、詩人鴻鴻（左）、文化部簡任視察陳文婷（右4）等人到場共襄盛舉，宣告創意市集展開。中央社記者邱祖胤攝 114年3月29日
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（中央社記者邱祖胤台北29日電）紀州庵文學森林本週推出「河畔風光季市集」，台北市同安街部分封街，153個攤位進駐，包括鴻鴻、韓良憶、苦茶、陳栢青、古碧玲等多位作家擺攤秀私房珍藏。

為期兩天的創意市集，今天舉行開幕式，總策畫古碧玲致詞表示，台北南區是個人文薈萃的地方，是真正的老台北，她身為這裡的居民，每天在這裡散步，心裡覺得很踏實，因為這裡有紀州庵，將文學、文化跟在地融合在一起，讓人覺得很幸福。

文化部簡任視察陳文婷致詞表示，文化部從2013年推出創新書市計畫，目的是希望透過串聯在地書店，不斷尋找新的讀者，同時透過資源整合，召喚更多不同的力量投入，接下來還會有更多類似的活動，請大家支持。

詩人鴻鴻現場展示他珍藏的黑膠唱片、DVD、CD及二手書，鴻鴻向中央社記者介紹由俄國小提琴名家基東．克雷默演奏易沙意6首無伴奏小提琴奏鳴曲，及侯德健「龍的傳人」合輯，裡面收錄張照堂的照片。

此外由史春波主編「渡．香港當代詩人十家」，是在「反送中」之前出版，書中10位詩人，已有4人移居台灣、1人過世，顯示出一個時代的邊界。

作家陳栢青在現場展示他穿過的二手衣，陳栢青接受中央社記者訪問表示，這些衣服滿載了他的回憶，想留給有緣人，其中一件有兩個領子的白襯衫，是參加Openbook好書獎頒獎時穿的；有一件黑色毛衣是他參加金馬奇幻影展「洛基恐怖秀」扮裝時穿的。

陳栢青說他在這些衣服上發現文學的奧祕，透過穿搭彷彿能把身體折疊起來，或伸展開來，別人以為你變胖或變瘦了，但其實你還是那個原本體積大小的你。

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藏書人苦茶擺出他珍藏的二手書，包括1978年版「高中國文閱讀文選」、香港版「吳宇森電影講座」，及簡體字版村上春樹「令人懷念的1980年代」；其中上海古籍出版社「巢經巢詩文集」收錄曾國藩、張之洞、翁同龢等晚清文人的文章，且是中式橫排的繁體字版。

紀州庵「河畔風光季市集」，今、明兩天在台北紀州庵文學森林及同安街舉行。（編輯：黃名璽）1140329

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