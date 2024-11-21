由奢華進入極簡 藝術家陳智權用鈦金屬表達生命力

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（中央社記者林宏翰洛杉磯20日專電）台灣珠寶藝術家陳智權作品在美國展出，使用鈦金屬表現生物紋理、人心感情。設計珠寶30年的他回首來時路，坦言從奢華走入極簡，最在意的是作品中生命力。

加州寶爾博物館（Bowers Museum）與駐洛杉磯台灣書院合作，舉行陳智權「永恆的花園」（Eternal Garden）個展，展出20件珠寶雕塑作品，結合細膩工藝、別具流動感的畫作構圖，向美國觀眾呈現亞洲的禪意美學。

陳智權使用極具挑戰性的鈦金屬材料，克服它高熔點、高硬度的特點，呈現自然界萬物的生命力，無論是花朵、蜻蜓或是樹上的鳥，都能看見動植物的肌理與線條。

陳智權形容創作過程可濃縮為一句話「把鈦金屬當作畫布，再把珠寶灑向畫布，做成雕塑作品」。他說，這句話他走了30幾年。

他回顧從事珠寶藝術之路，創業的前15年走奢華路線，追求複雜的工藝，在國際頗有知名度；生涯後半段反璞歸真，想做出可以流傳後世的作品，回歸亞洲文化的禪意精神，探求內心的平靜。

陳智權分享創作心得，靜坐是他最主要的靈感來源。他說：「創作要表現內心，只有在內在平衡的狀態下，才能把情感和故事表達出來。觀看者從中得到啟發，會回應你的創作。」

陳智權使用鈦金屬作為主要素材，認為這個金屬的顏色能夠呈現自然界的肌理、讓他在作品當中表達感情，然而使用鈦金屬進行珠寶的雕塑創作，需要具備專業技術與強韌的心態。

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他表示，鈦金屬跟其他金屬不同，具有不可逆的特性，因其熔點為攝氏1668度，在鑄造之前必須完全掌握模型的運用，鑄造之後無法修改調整，因此他在創作的時候，需要一切準備就緒，告訴自己「創作，是為了過程而做，而不是為了結果」。在創作的過程中，接受任何不符合預期的意外，這也是他的美學態度。

陳智權「永恆的花園」個展在加州的寶爾博物館展出到明年4月，接著將轉往德州的休士頓自然科學博物館。展場搭配友達光電（AUO）擬真藝屏（High Fidelity Art Display）展示作品細節，呈現台灣珠寶工藝與科技產品的結合。（編輯：陳承功）1131121

台灣珠寶藝術家陳智權（圖）在加州的寶爾博物館（Bowers Museum）舉行「永恆的花園」（Eternal Garden）個展，鳥類作品栩栩如生。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年11月21日