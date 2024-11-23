台語詩人林宗源辭世 文化部將呈請總統明令褒揚

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（中央社記者邱祖胤台北23日電）詩人林宗源20日辭世，享耆壽90歲。文化部長李遠聞訊深表哀悼與敬意，文化部將呈請總統明令褒揚。

李遠表示，林宗源畢生對於推動台灣台語創作不遺餘力，他堅持對母語文學的熱愛與信念，為台灣文學留下許多動人的精彩詩作。林宗源的作品取材多元，透過犀利的筆鋒直面社會現實問題，為台灣台語文學奠定基礎，並帶給台灣文學深遠的影響。

根據文化部發布新聞稿，林宗源1935年出生於台南，曾任「現代詩社」社長、「蕃薯詩社」社長、「台灣筆會」理事、「磺溪文化學會」理事、「台語文推展協會」會長等，亦曾加入笠詩社、中華民國新詩學會、台灣文藝作家學會、桂冠世界詩會等。

林宗源多次參加亞洲詩人大會、世界詩人大會等活動，在1996年日本舉行的第16屆世界詩人大會上，獲頒名譽文學博士。並曾獲吳濁流新詩獎、台灣詩獎、鹽分地帶文藝營台灣新文學貢獻獎等。1991年與黃勁連等人創立「蕃薯詩社」，發行「蕃薯詩刊」。

林宗源長年投入現代詩創作，重視詩的知性。1960年代開始嘗試以母語書寫，1970年代中期起全力以台灣台語創作，成為台語詩先鋒之一。其認為台語是活潑的、富情趣的、優雅的，母語如同一個人的細胞，在創作瞬間自然呼出。

2002年林宗源將其個人手稿及影像資料，捐贈給文化資產保存研究中心暨國家文學館籌備處；2023年再將作品手稿、收藏文獻，全數捐贈給國立台灣文學館。

資深台灣文學研究者呂興昌曾以「母語美學的捍衛戰士」，肯定林宗源詩作的特色與貢獻，林宗源的文壇詩友則稱其為「台語文學之父」，尤其顯示林宗源在台灣台語文學發展史上的重要地位。（編輯：陳政偉）1131123