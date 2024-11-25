江之翠劇場新作「定伯弄鬼」千年寓言當代呈現

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）今年獲得台新藝術獎年度大獎與第35屆傳藝金曲獎肯定的江之翠劇場推出新戲「定伯弄鬼」，將梨園戲新編本加上經營不善鬼屋的現代故事線，再次探詢傳統藝術與現代劇場的曖昧流動。

江之翠劇場創團團長周逸昌1993年創立劇團，20多年來為台灣的南管與梨園戲四處奔波，2016年逝世。為延續周逸昌追尋藝術大無畏精神，也承擔起傳承傳統藝術重大責任，資深團員陳佳雯與魏美慧於2017年重新立案，輪替接任團長一職，盼開創當代南管與梨園戲的全新局面。

疫情之後，劇團重拾與泉州梨園戲藝師相隔十年緣分，2023年中，近十名團員前往泉州一個月學戲，迎來2024年度製作「定伯弄鬼」。

全劇改編自流傳千年的撞鬼寓言，人鬼相誑，定伯最終以智取勝，成功將鬼變成羊賣掉，得錢5千。由泉州梨園戲全才郭智峰所寫新編本首度在台問世，再現劇團共同創辦人葉志偉身兼改編、導演二職，將原本以梨園戲表現落魄書生趕路巧遇女鬼的故事線，額外開展出一條在經營不善的鬼屋裡，老闆與員工力挽狂瀾的現代戲。

江之翠劇場指出，葉志偉耕耘現代劇場多年，作品以幽默逗趣見長，不僅在戲曲演出現場進行網路直播，還考驗4位演員體能極限，台詞也混雜華語、台語與泉州話等多聲道。

當家小生兼團長魏美慧首度在台上出演梨園戲旦角，新生代演員葉冠廷、葉蒨蓉、李尉慈則演人生卡關者，在樹林古堡遇到鬼界也卡關的鬼。3人加1鬼，從彼此各有所圖到「掠交替互助會」旅途中，逐漸發現自我存在意義。

江之翠劇場年度製作「定伯弄鬼」將於11月30日、12月1日在樹林藝文中心展演廳演出3場。（編輯：李亨山）1131125