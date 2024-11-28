台南挖下水道疑見城牆遺構 配合文資保全暫停工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市北區民德國中周邊地區地勢較低，市府爭取中央經費補助新建雨水下水道箱涵工程近完工，昨天開挖處疑似發現清代城牆遺構，先停工並將會同台南市文資處現勘確認處理方式。

台南市政府水利局新聞稿指出，為改善北區民德國中周邊道路易在大雨後積淹水問題，預計於公園北路及西門路四段新設雨水下水道箱涵改善，工程進度已達98%，目前施作西門路及公園北路口剩餘8公尺箱涵，即可將整體排水貫通。

水利局指出，昨天在開挖發現疑似清代時期城牆遺構，水利局立即通報文資處，經研判具保存意義，工程先行停工，並排定12月3日由文資委員現勘確認。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

水利局指出，依遺構位置及高程研擬文資保全與改善排水並進方案，預計比照上游段公園北路所發現遺構，由廠商開挖至遺構底部，進行3D照相後採現地保存方式辦理，預計將影響工期約2至3週時間，水利局將力求於114年農曆過年前完工，維持年節期間交通通暢。

水利局指出，西門路與公園北路口因配合施工，需進行車道縮減及交維管制，建議用路人可提早改道行駛，避開此一路段。（編輯：謝雅竹）1131128