新家人新組合 拉圖率巴伐利亞廣播交響樂團訪台

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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）指揮家拉圖率領巴伐利亞廣播交響樂團抵台，今天起展開北中南3館4場巡演。拉圖表示，巴伐利亞廣播交響樂團是他的「新家人」，能夠合體訪台非常開心，希望可以深度感受台灣樂迷的熱情。

賽門．拉圖（Sir Simon Rattle）表示，第一次帶「新家人」巴伐利亞廣播交響樂團（Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks）到台灣演出非常開心，「這個樂團充滿詩意，能演奏任何樂曲。」這次訪台，拉圖也帶來李格悌、魏本等當代音樂家曲目，「我非常開心台灣開出這樣的曲目，這也跟我的想法一致。」

拉圖與巴伐利亞廣播交響樂團緣分甚深，1970年他在家鄉英國利物浦聽了大指揮家庫貝利克（Rafael Kubelik）指揮巴伐利亞廣播交響樂團的音樂會，音樂會演出貝多芬「第9號交響曲」。拉圖提到，「我很感動，這場音樂會讓我體會指揮與樂團之間緊密的關係，也讓我建立一個音樂家應該努力的目標。」

拉圖今天在記者會後接受媒體聯訪時表示，他跟前任首席指揮楊頌斯（Mariss Jansons）是多年好友，「他的驟逝令人錯愕。」在楊頌斯之後接任巴伐利亞廣播交響樂團首席指揮，拉圖表示，樂團成立75年來，「音色不但溫暖充滿色彩，技巧更不用說，樂團剛過75歲生日，還很年輕而且充滿開放性。」

拉圖表示，希望在他任內除了延續過去樂團的經典，也要擴展當代曲目，讓樂迷聽見嶄新的聲音。

拉圖被公認為當代最具影響力的指揮家之一，之前他帶領英國伯明罕交響樂團脫胎換骨，從地方樂團登上世界樂團之林；他也擔任柏林愛樂首席指揮，打造柏林數位音樂廳，以科技直面當代樂迷，成績出色。卸任柏林愛樂職位後接下倫敦交響樂團音樂總監一職，現任巴伐利亞廣播交響樂團首席指揮。

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賽門．拉圖爵士與巴伐利亞廣播交響樂團在今天音樂會，將為樂迷帶來李格悌、魏本、華格納的樂作之外，也將由蕭邦鋼琴大賽金獎得主趙成珍（Seong-Jin Cho）擔任獨奏家演出布拉姆斯「第2號鋼琴協奏曲」。12月2日音樂會將帶來馬勒「第7號交響曲」，兩天都在台北國家音樂廳。

12月4日則在台中國家歌劇院帶來布拉姆斯專場音樂會，除了趙成珍擔任獨奏家演出布拉姆斯「第2號鋼琴協奏曲」之外，下半場將帶來布拉姆斯「第2號交響曲」。12月5日在高雄衛武營音樂廳的音樂會，則將帶來馬勒「第7號交響曲」。（編輯：張雅淨）1131201