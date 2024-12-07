國圖台灣閱讀節登場 11駐台單位用閱讀挺台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北7日電）國家圖書館舉辦「台灣閱讀節」今天登場，包括11個駐台大使館與機構共襄盛舉，其中以「世界交享閱」為名的挺台灣閱讀風景，也讓民眾透過繪本、文學作品探索不同國家文化。

「台灣閱讀節」開幕記者會在台北兩廳院廣場舉行，國家圖書館館長王涵青致詞表示，國圖積極推動台灣與國際間的閱讀文化交流，並與多國大使館、駐台機構合作，每年台灣閱讀節設置「世界交享閱」展區，展現各國閱讀文化的多樣魅力，藉由一年一度的交流，充分發揮讓世界看見台灣、從台灣探索世界的雙向效益。

根據國家圖書館發布新聞稿，本次活動內容豐富多元，如貝里斯大使館展示該國熱帶風光、獨特歷史與文化；聖克里斯多福與尼維斯大使館安排公牛表演與化裝舞會；聖露西亞大使館展出當地作家的文學作品；法國在台協會舉辦法語中文雙語朗讀活動；捷克經濟文化辦事處帶來「捷克聖誕魔幻世界」，讓民眾體驗捷克的聖誕餅乾裝飾和文學探索。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

歌德學院德國文化中心紀念卡夫卡逝世100週年，展出其經典作品；墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處展示亡靈節主題作品；波蘭台北辦事處介紹現代文學作品；沙烏地阿拉伯商務辦事處邀請阿拉伯專業說書人講述沙烏地的童書，並教學阿拉伯語問候語與經典歌謠。

日本台灣交流協會則提供繪本與傳統玩具的體驗，呈現日本的文化特色；高雄市立圖書館國際繪本中心展出推廣台灣繪本文化成果「好繪芽繪本人才扶植計畫」，將台灣的繪本帶向世界，讓參與者深入體驗各國的文學與文化，並一同探索、認識並創造全球的連結。（編輯：陳政偉）1131207