台法文化獎揭曉 尚馬克鐵胡萬、蔡博丞同獲殊榮

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（中央社記者趙靜瑜台北11日電）第28屆台法文化獎今天揭曉，由法國維蘇亞洲國際影展（FICA）聯合創始人兼藝術總監尚馬克．鐵胡萬，以及丞舞製作團隊B.DANCE藝術總監蔡博丞共同獲得。

文化部今天發新聞稿表示，文化部與法國最高學術機構「法蘭西學院人文政治科學院」（Académie des Sciences morales et politiques）合作辦理「台法文化獎」，今年邁入第28屆，這屆得主經9月初台法雙邊代表在台召開評審會議後，經法蘭西學院委員會通過後公布。

文化部表示，這屆評審會議由文化部長李遠及學院年度副主席皮特（Jean-Robert Pitte）共同主持，過程中共審核17名來自不同領域的候選人，涵蓋文學、電影、舞蹈、建築、攝影、繪畫、學術研究、國民外交推廣等，這些候選人在各自領域卓然有成之際，也持續為台法及台歐文化發展交流貢獻心力。

尚馬克．鐵胡萬（Jean-Marc Therouanne）1995年與妻子共創「維蘇亞洲國際影展」，被譽為法國10大電影盛事之一，也是歐洲歷史最悠久的亞洲電影節。在擔任影展總幹事及藝術總監長達30年期間，鐵胡萬親自選映了80部由台灣導演執導，或由台灣電影業製作、或共同製作的影片，並邀如侯孝賢等台灣文化界人士參與。

此外，鐵胡萬在影展曾經出版的目錄及新聞評論中，關於台灣電影及文化推廣的內容編寫了多達300頁，為法國觀眾提供深入了解台灣影視作品的機會。透過他的努力，更多法國民眾得以接觸並欣賞台灣的影視作品，推廣台灣文化。

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編舞家蔡博丞2014年創立丞舞製作團隊B.DANCE並擔任藝術總監，他曾以「浮花」獲2014年德國斯圖加特國家劇院觀眾票選第1名，更憑作品「怒」獲法國表演藝術專業評論協會評選為2019至2020年「年度新銳編舞家」。蔡博丞以個人創作，透過當代舞蹈為台歐交流注入動能。

「台法文化獎」是由文化部（前文建會）自1996年起與法蘭西學院人文政治科學院共創，並常年合辦的獎項，為法蘭西學院50幾個獎項中第1個，也是唯一與外國簽訂的獎項合作協議。每年公開徵件，得主評審會議由台法雙方逐年輪流於台北及巴黎召開，每年在法蘭西學院舉行公開授獎儀式。（編輯：張雅淨）1131211