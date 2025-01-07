台灣編舞家劉奕伶舞作 登紐約東亞當代舞蹈節

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）第20屆「東亞當代舞蹈節」即將在1月10日紐約日本協會舉行，台灣舞蹈家暨編舞家劉奕伶的舞作「而且或者…」受邀演出，劉奕伶表示非常期待。

文化部今天發布新聞稿表示，在文化部支持下，駐紐約台北文化中心與紐約日本協會攜手合作推動這個計劃。紐約日本協會藝術總監塩谷陽子2023年曾赴台灣觀賞該舞作，並與劉奕伶深度交流。劉奕伶旅美多年，曾任美國比爾提瓊斯舞團（Bill T. Jones /Arnie Zane Company）專職舞者。

劉奕伶舞作「而且或者…」曾獲2022年日本橫濱舞蹈大賽評審團大獎，2023年代表台灣赴法國外亞維儂藝術節絲品劇院演出。這支無音樂伴奏雙人舞，以「而且」與「或者」2個邏輯概念為靈感，探索雙人關係中的對等性、權力消長與合作模式。

劉奕伶表示，無音樂的設計讓觀眾專注於舞者的身體動作、呼吸與重心微妙變化，進而捕捉關係中的張力與轉換，展現深刻而豐富的人性思考。這次演出邀請林俊毅、洪維婷2名舞者擔綱演出，以肢體語言取代音樂，創造自然的聲響與節奏，既是對自身的挑戰，也是對觀眾感官的重新塑造。

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每2年舉辦1次的東亞當代舞蹈節，成為展示台灣、日本、韓國當代舞蹈的重要平台，這次舞蹈節除了展演劉奕伶的舞作外，也將呈現日本編舞家三東瑠璃與其團隊的舞作「Where we were born」以及韓國舞團的舞作「Trivial Perfection」。

「東亞當代舞蹈節」將於1月10日及11日演出，地點在紐約日本協會大廳及劇場。（編輯：龍柏安）1140107