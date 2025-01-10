紙風車「雨馬」嘉義演出 天冷仍吸引滿場觀眾

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（中央社記者黃國芳嘉義市10日電）客家委員會邀請紙風車劇團，今天晚上在嘉義市湖美夜市停車場推出客家大戲「雨馬」，天氣寒冷，現場仍吸引滿場親子觀眾，觀賞劇團所帶來充滿音樂性和娛樂性精湛表演。

紙風車劇團客家大戲「雨馬」晚上在嘉義市首場演出，雖然天氣寒冷，仍吸引民眾帶著小朋友到場，擠滿整個會場；客委會主委古秀妃致詞歡迎大家到場觀賞，民進黨籍立委王美惠、行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長劉米山等人則在演出前發放暖暖包給觀眾。

客家大戲「雨馬」今天晚上首次來到嘉義演出，原本90分鐘表演濃縮成30分鐘精華版，全劇結合歌舞、特技、LED特效，豐富的視覺體驗，帶領孩子認識與學習客家文化。

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現場當約有4層樓高的「雨馬」出現在觀眾面前時，大家紛紛拿出手機拍照，特別是「雨馬」行走時，眼睛開闔，張嘴噴氣，更引起孩子們驚呼連連。

客委會與紙風車劇團聯手打造的客家文化大使「雨馬」戲劇，除了今天晚上2場在嘉義市的湖美夜市停車場演出外，11、12日晚上在同地點還各有3場演出。（編輯：陳政偉）1140110