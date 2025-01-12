個性化世界正消失 「扁平時代」揭演算法深層影響

（中央社記者葉冠吟台北12日電）為何推崇個性與多元的世界正在喪失美感，變得扁平又無聊，長期觀察當代數位文化的作家切卡透過「扁平時代」一書指出，演算法不只改寫網路遊戲規則，更摧毀人們線下世界的文化活力。

在現今社會，演算法可說無所不在。從滑過的臉書和IG動態、YouTube推薦影片到串流平台登入首頁，都是演算法根據使用者喜好篩選後的結果。科技進步讓每個人更快速找到自己感興趣的內容，不再需要花費大把時間自行鑽研，然而情況卻不一定如此單純美好。

根據衛城出版書訊，對當代數位文化具有獨到觀察與見解的作家凱爾．切卡（Kyle Chayka），在「扁平時代：演算法如何限縮我們的品味與文化」一書裡，對演算法的作用提出發人深省的看法與批評。

曾經，網路造就了多樣化的交流和社群，如今演算法卻將一切都輾成同質同調的事物。切卡舉例分享，2015年他在世界各地咖啡廳察覺到「扁平時代」的種種跡象，無論是京都、柏林、北京還是冰島的雷克雅維克，無論去哪，他總能看到一間看起來和世界各地極其相似的咖啡廳。

切卡把這種咖啡廳稱為「通用咖啡店」，其特色是牆壁上永遠會貼著一排地鐵站式的白色磁磚，店內往往擺放又寬又大、用回收木材製成的工業風桌子，椅子用的則是世紀中期現代風格的細腳椅，再加上裝著愛迪生燈泡的懸掛式吊燈，非常IG美學風格，這是種跨越國界的「品味同質化」現象。

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切卡認為，使用演算法的數位平台崛起後，會使人們只看到最受歡迎的內容，而被演算法篩選過的內容往往具有一定的套路或特徵。創作者們為了流量，只好趨之若鶩地製作同樣類型的作品，人們的偏好於是變得越來越一致，文化也變得越來越無趣扁平，可以快速理解享受的產品大行其道，需要時間心力細細品味的作品則逐漸消失。

不過切卡指出，這種現象並非不可逆轉，透過「扁平時代」，他期待帶領讀者理解演算法的推薦機制、意識到它所帶來的巨大影響，並開始懂得掌握演算法，甚至設想一個沒有它的文化圖景。（編輯：張雅淨）1140112