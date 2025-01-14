聯邦文教美術獎頒獎典禮 李遠表揚得主鼓勵創作

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）聯邦文教基金會及聯邦銀行今天舉行「聯邦銀行33週年行慶暨聯邦文教美術獎頒獎典禮」，邀請文化部長李遠擔任頒獎人，鼓勵得主創作。李遠也期許台灣油畫承先啟後，開創精彩篇章。

李遠致詞表示，無論是文學或美術，對國家文化都很重要。聯邦20多年來，啟發了非常多新秀，「期待更多民間企業投入藝文推廣，運用企業的能力跟財力以及影響力，來協助台灣文化走進全世界。」

這次聯邦美術比賽入選作品表現突出，不僅技法純熟，畫面也別具層次、情感豐富，競爭激烈。其中19歲的吳羽宸「倒映」系列作品，呈現基隆海港水面光影變化，並刻劃人、船與倒影的互動，展現臨海居民的日常生活，初次參賽便奪得第22屆「聯邦美術印象大獎」首獎。

第27屆「聯邦美術新人獎」首獎得主李郁汝則從聖經獲得啟發，並以魚為主題串聯系列作品，寫實細膩且完整度高，深受評審青睞。李遠受邀頒發首獎獎座，並鼓勵吳羽宸與李郁汝持續創作與突破。

根據聯邦文教基金會今天發布的新聞資料，頒獎典禮包括聯邦銀行暨聯邦文教基金會董事長林鴻聯、美術獎總召集人許坤成、評審游文志及林志譯等人出席，自由時報副社長陳進榮等嘉賓也親臨盛會。

林鴻聯致詞表示，能夠把一個獎項做得很好，並真的做出貢獻非常不容易，在許坤城等人共同努力之下，聯邦文教美術獎成功讓台灣畫家以及想要茁壯成長的人，都有可以發揮的空間。

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今天也頒發第22屆「台灣美術貢獻獎」，藉此感念已故藝術家陳銀輝，由女兒陳郁雯代表領獎。陳銀輝是戰後第1代抒情抽象畫家，其吸收立體派理論並融合野獸派的色彩張力，以獨樹一格的半抽象風格聞名於世。他更致力投入油畫教育，栽培後進無數，對於本土油畫有重要貢獻。

為了讓各界都能欣賞精彩創作，得獎作品將於全國各地巡迴展覽，首站於聯邦銀行民生東路總行大廳展出，歡迎民眾到場感受油畫之美，詳細展出時間及地點可搜尋「2025聯邦藝術巡迴展」。（編輯：張雅淨）1140114