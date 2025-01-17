李遠：大刪文化預算就像斷葉脈 葉子終將枯萎

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（中央社記者趙靜瑜台北17日電）立法院擬大幅刪減文化預算，文化部長李遠今晚在臉書上表示，一個國家刪減文化預算，就像斷了葉脈的葉子，終將枯萎而死，「我們會捍衛屬於全體人民應有的文化資源及其預算。」

立法院會仍持續討論114年度中央政府總預算案審查總報告案，目前文化部被要求凍結的預算包括文化部人文出版司20%、約新台幣4000萬元預算，理由為未能改善實體書店經營困境；凍結300萬的出版振興計劃預算，理由為媒合效率低，部分書店即便領取補助後仍停業等。

有立委也要求刪除文化禮金200萬並凍結1000萬預算，理由為青年參與率低。國立台灣美術館等業務費，也有立委提案凍結70%。先前則有立委提案刪除公視23億元預算，最後協商的結果，將公視23億元補助預算刪減1%，刪減2300萬元。

李遠今晚在臉書上表示，下午去參加國家漫畫館的漫畫家交流會，現場的漫畫家們都對預算刪減感到憂心，其中有不少人提到文化部這些年對他們的支持。

李遠說，他看到漫畫家阮光民的漫畫「一桿秤仔」這個作品裡的一張圖，這個作品改編自賴和小說，圖裡是被斷了葉脈的葉子，「大幅刪減文化預算就像是斷了葉子的葉脈，葉子終將枯萎而死。」

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李遠表示，這筆預算已經由立法院教育文化委員會詳細而理性的討論及審查過，「我們全力爭取完整保留這筆已經審查過的預算，不到最後一刻我們絕不放棄。」

李遠也表示由衷感謝這段期間，所有挺身而出一起捍衞文化預算的立法委員們和民間朋友們，「有你們主動仗義直言，使我們覺得不孤單。我們都相信文化是國家的靈魂，靈魂不容隨意踐踏，台灣文化也不能徹底淪陷。」（編輯：陳政偉）1140117