中島京子新書揭日本移民困境 盼小說不只是喊口號

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）外籍移民、難民在日本的處境是什麼模樣，直木獎作家中島京子把沉重社會議題輕巧寫入「體貼的貓咪」一書。中島京子期盼著作不只是喊口號，而能像平台與讀者共同思考。

全書描述在日本車廠工作的斯里蘭卡男子庫瑪，與單親媽媽美雪相遇相戀，卻因工廠倒閉失業、喪失簽證資格成為非法拘留者，逼迫他面臨「不是強制遣返就是死」的困境。題材涉及單親家庭、異國婚姻與日本移民問題，獲得日本貧困報導文學特別獎、吉川英治文學獎、藝術選獎文部科學大臣獎。

作者中島京子1964年出生日本東京，2010年以「東京小屋的回憶」獲得直木獎，被翻拍成由松隆子、黑木華及妻夫木聰主演的同名電影，更助黑木華奪下第64屆柏林影展銀熊獎；後續作品「漫長的告別」及「體貼的貓咪」都有被影視化。

中島京子今天現身台北國際書展，和與談人政大台文所教授吳佩珍共同討論，「體貼的貓咪」書裡日本移民困境。這是中島京子第1部在報紙連載的作品，因此特別希望作品能探討社會議題。

創作契機源於2017年，中島京子在社群上看到一篇報導，講述一名在日本移民拘留中心的越南籍男子。儘管他生前不斷表達身體不適，卻無人為他叫救護車。這讓她深感震驚，沒想到在日本，人命竟會因是否擁有居留證而被區分，甚至決定是否有權接受治療。這個事件，如同一顆種子，深植在她心中。

2021年，日本又有一名斯里蘭卡籍女性死於日本移民拘留中心，引發社會譁然，而「體貼的貓咪」正好將完成連載，讓中島京子相當感慨：「身為日本人，對於這樣的事情覺得非常震驚、羞恥與懊惱。」過了這麼多年，雖有無數人權律師與NGO努力，希望這名女性是悲劇最後一人，但事與願違，依舊有許多人在拘留期間未獲充分醫療照護，甚至不堪拘留環境選擇自殺。

「體貼的貓咪」出版後，中島京子透露收到大量讀者來信，有人感慨原本完全不知道這樣的移民問題，有人期盼能為孤立無援的難民提供協助；2023年著作也被日本NHK改編成迷你影集。

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中島京子坦言，由於從未想過「體貼的貓咪」會被翻譯到海外，得知繁體中文版推出，既開心又擔心讀者「會不會對日本印象就此變壞」，但依舊好奇台灣讀者觀後感，「我不希望小說只是用來喊喊口號的作品，而像一個平台，讓作者和讀者們共同思考。」

香港作家董啟章今天也特別前來支持，兩人2009年同期參與愛荷華國際寫作計劃，此後兩人時常保持聯繫。董啟章表示，他對日本的認識，多是從中島京子作品而來，對方總能從生活化視角，細膩導入她所關注的議題，更稱讚當代日本作家，他最喜歡大江健三郎，其次就是中島京子。（編輯：龍柏安）1140205