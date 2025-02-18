作家季季珍藏文物 見證半世紀文壇風華

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（中央社記者邱祖胤台北18日電）連續舉辦9年的「清風似友－台北古書拍賣會」，將在3月下旬於台北華山文創園區登場，今年特別規劃「季季專場」，展出作家季季收藏逾百件珍貴文物，見證超過半世紀文壇風華。

季季特別撰寫「結緣與傳承」一文，解說這次展出因緣。季季在文中談到去年5月因故進行開顱手術，住院40天，所幸術後的腦袋還能清晰翻閱往事這本大書，「一頁頁翻過去，都是曾經結緣的人事與書畫」。

不過經此病痛，兒女都反對季季獨居，女兒希望季季出院後與她同住，季季想到舊居有許多東西必須割捨，「家中的書畫文物，大多為我歡喜購藏，或好友敬愛所贈，都是結緣而來的多年珍寶。而我已年入80，餘生難料，與這些珍寶的緣分還能有多久呢？」

季季說：「如能與更多有緣人結緣，邀請有識之士蒐藏與傳承，使這些美物展開新的旅程，豈不是更美好？」

季季在文中細數與文壇作家交往的過程，她從高中開始在「雲林青年」發表散文與小說，結識第一個筆友林懷民，透過他認識隱地、馬各等筆友。

1964年3月季季到台北開始職業寫作，初見馬各，認識門偉誠；同年6月，與聶華苓、朱西甯、司馬中原、段彩華、瓊瑤等13人成為第一批皇冠基本作家，「今年我北來恰逾60年」。

季季告訴中央社記者，遺憾的是，曾和她在太平山招待所有「同床之誼」的聶華苓和瓊瑤，以及曾為她煮牛肉麵的皇冠老闆娘林婉珍，都在近半年來先後辭世。季季說起她們，不勝唏噓。

季季也談到她從1978年進入「聯合報」副刊，1980年獲高信疆聘請進入「中國時報」人間副刊，2006年退休後，2007至2009年間任職「印刻文學生活誌」，期間結識無數作家、畫家、音樂家、出版家，可說見證半世紀台灣文學及藝術發展史。

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策展人傅月庵表示，這次展出的收藏當中，有楊絳、余光中、楊牧、聶華苓、柏楊等重要作家的手稿及書信，還有汪曾祺、吳祖光的書畫，西畫、攝影作品以及大批簽名書，背後都有季季本人和作家之間的深厚交情及故事。

「清風似友－台北古書拍賣會」將於3月23日登場，地點在台北華山文創園區。（編輯：張雅淨）1140218