故宮南院典藏雕塑戲分茶 虛擬實境沉浸體驗發表

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣20日電）嘉縣府、幼葉林藝術創作工作室合作打造故宮典藏雕塑作品「戲分茶」沉浸式互動體驗，今天發表，體驗者戴上裝置就能走進虛擬實境世界，欣賞栩栩如生「戲分茶」及故宮南院風景。

嘉義縣政府等單位今天在蒜頭糖廠文化科技創新基地推出「數位茶香－戲分茶XR沉浸體驗」，嘉義縣副縣長劉培東、國立故宮博物院長蕭宗煌、裝置藝術家王文志等人出席。

嘉義縣政府發布新聞稿指出，「戲分茶」創作靈感來自茶文化，早期茶葉皆用布料包裝，形成一顆顆茶團，外觀溫潤典雅。「戲分茶」作品共3顆，最大的茶團刻上所有亞洲的茶文字，最小一顆上面的羽毛代表阿里山鄒族文化。

縣府表示，這次體驗結合5G、AI、8K、3D技術，打造多人參與的虛擬實境，透過高解析掃描技術，將「戲分茶」雕塑作品建模，觀眾配戴裝置後可身歷其境欣賞「戲分茶」，觀察作品細節，並在故宮南院散步。

劉培東致詞表示，藝術家作品透過科技數位典藏後，民眾就能以不同媒材及技術創造多元觀賞體驗，有助於將藝術推向更廣更遠所在，未來一定能看見更多元成果，也有助於推動觀光。

透過 Google News 追蹤中央社

蕭宗煌指出，王文志的作品「戲分茶」就在故宮南院，遊客觀賞「戲分茶」作品，也能到故宮南院內欣賞展覽；目前南院二館正積極建造中，其中也有規劃大面積數位展區，未來指日可待。

王文志說，創作作品結合XR技術是新穎嘗試，考量許多作品展期結束後就無法繼續欣賞，未來想成立個人虛擬美術館，將過去所有作品放入美術館內，無論觀眾身在何處，只要有相關設備，就能自由進入虛擬世界欣賞作品。（編輯：陳仁華）1140220