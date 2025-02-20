諸神與眾生展揭幕 展現信仰多元樣貌

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（中央社記者王寶兒台北20日電）以影像具象化人們精神寄託，國家攝影文化中心今天為「諸神與眾生」展覽揭幕，有攝影家記錄台灣各地巨大神像，有攝影家則藉由民俗儀式捕捉人神互動場景，展現「信仰」多元樣貌。

策展人邱國峻今天於揭幕記者會表示：「透過這個展覽，讓不同的信仰經驗得以交流，目的不在說服彼此，而是因為分享而互相了解。」他說，影像顯現無形信仰，希望透過攝影視角，引導觀眾感受信仰的多重樣貌，並深入探索內心世界，開啟信仰與自我的對話。

今天展覽開幕式現場匯聚文化界、藝術界人士，包含文化部長李遠、國立台灣美術館長陳貺怡、台灣省城隍廟董事長蕭中川、嘉義國際藝術紀錄影展藝術總監黃明川、台灣攝影文化資產協會理事長張美陵、參展藝術家代表李小鏡及馮君藍等出席與會。

李遠致詞表示，「人間雜誌」首期有張黑白混血兒照片，那張照片讓導演楊德昌決定拍攝成電影，有了後來的電影「恐怖份子」，顯見攝影影響力之大。此次特展便是讓大家透過攝影師的眼，看見攝影師眼中、心中的世界，以及最代表台灣文化的人與信仰。

「諸神與眾生」展覽分為「諸神」與「眾生」主題展區，「諸神」展區1月已搶先開展，集結馮君藍、瓦歷斯．拉拜、李小鏡、楊順發、王呈哲、陳逸宏、黃柏雯、姚瑞中、羅禾淋，共9名當代攝影家及藝術家作品，藉由影像從不同角度詮釋「信仰」議題。

「眾生」展區則關注人們在日常生活中的內在信仰追尋，探索個人與社群之間的精神場域，並透過生死議題的詮釋，反映生命的流動與超越，探討有情眾生在信仰體系中的角色。

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國美館長陳貺怡表示，「諸神與眾生」展覽涵蓋當代攝影及影像裝置藝術，呈現信仰文化在當代社會中的多元詮釋，「每個人都有靈性的需求，台灣社會的自由、民主、開放，就反映在信仰的多元性上。」

「諸神與眾生」展覽即日起於國家攝影文化中心台北館展出至6月29日；「諸神」展至6月4日。（編輯：李亨山）1140220