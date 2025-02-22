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已故藝術家蕭勤九十紀念展 展現宏觀創作宇宙

2025/2/22 19:13
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（中央社記者王寶兒台北22日電）「八大響馬」藝術家蕭勤2023年逝世，蕭勤基金會隔年將逾百幅作品捐贈創價美術館，歷經梳理研究，「蕭勤九十紀念展」即日起展出，除展現蕭勤宏觀創作宇宙，也納入他過往國際展覽海報。

台灣創價學會‧創價美術館「宇宙能量—蕭勤九十紀念展」開幕式今天舉行，台灣創價學會理事長林釗致詞特別感謝蕭勤基金會支持創價理念，而在創價美術館獲贈蕭勤作品後，3812畫廊聯合創辦人許劍龍更因此將其收藏的「天書」冊頁本轉交蕭勤基金會，並再捐贈創價，對此他也表達感謝之意。

創價自2003年起，以「文化尋根 建構台灣美術百年史」為主軸舉辦展覽，引領民眾透過藝術賞析認識台灣美術史，目前已為近160位藝術家、舉辦超過600場展覽。

此次「宇宙能量—蕭勤九十紀念展」，創價美術館以2024年3月蕭勤基金會捐贈作品為基礎，梳理蕭勤的創作脈絡與生命歷程，除精選典藏品展出，也加入蕭勤基金會出借的經典畫作與陶瓷，展現蕭勤精彩一生。

蕭勤生前對哲理與玄學抱持濃厚興趣，例如道家、禪宗、印度曼陀羅等東方哲學及宗教，或是外星、宇宙等超自然事物，都成為他的作品視角。「宇宙能量—蕭勤九十紀念展」1樓入口即以作品「彗星」揭開序幕，象徵自稱「宇宙人」蕭勤的登場，3樓入口處則展出1960至90年代蕭勤在歐洲參展的宣傳海報。

國立故宮博物院院長蕭宗煌今天於開幕儀式致詞表示，蕭勤從很早開始，創作中便出現對話的狀態，如一個點、一抹藍，都是他與傳統、與自己，甚至和宇宙的對話，觀察這些元素，可以成為探索蕭勤世界的方式。

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蕭勤基金會董事長吳素琴則引用蕭勤的話表示：「沒有離開，只是不在。」邀請觀眾前來感受蕭勤作品與其精神。

「宇宙能量—蕭勤九十紀念展」即日起於創價美術館至善館展出至5月9日。（編輯：李亨山）1140222

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