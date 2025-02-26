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台法文化獎徵件 獎勵交流貢獻成就

2025/2/26 15:00
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（中央社記者葉冠吟台北26日電）文化部與法國法蘭西學院人文政治科學院合作辦理的「台法文化獎」將邁入第29屆，獎勵對促進台歐文化交流有卓越貢獻的單位及人士，即日起受理申請至5月31日。

文化部今天透過新聞稿表示，「台法文化獎」自1996年起每年頒發，2006年起將徵件範圍擴及為全歐洲，獎勵對促進台歐文化交流有卓越貢獻的單位及人士，每獎項獎金原則為2萬5000歐元（約新台幣86萬元）。

至今獲獎者除了來自台灣和法國外，還包括瑞典、捷克、比利時、德國、瑞士、荷蘭、斯洛維尼亞等，涵蓋語言、文學、舞蹈、博物館、音樂、學術研究、原民人類學、大眾傳播、電影交流等領域締造卓著貢獻的專業人士，是肯定台歐文化交流成就的指標性國際獎項。

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文化部指出，每屆獲獎者皆由台、法評審委員共同遴選，評選結果由法蘭西學院人文政治科學院（Académie des Sciences Morales et Politiques）對外公布後通知得獎人，並邀請得獎人參加法蘭西學院舉行的公開頒獎典禮。

這屆受理申請時間自即日起至5月31日為止。有意願申請者請至台法文化獎網（https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/prix-franco-taiwanais/）填寫申請表格，檢附上傳相關資料，包含研究成果證明文件、相關參考資料或推薦函等，另以郵寄方式將相關申請資料寄達法國法蘭西學院人文政治科學院。（編輯：管中維）1140226

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