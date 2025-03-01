道長葉峻男斜槓藝術家 為傳統米龍創新貌

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（中央社記者王寶兒台北1日電）今天是農曆2月2日，傳統中又俗稱「龍抬頭」，道長葉峻男受國科會人社中心邀請，同步重現早年廟宇或建築落成儀式時可見的「米龍」，擁有藝術專業的他，也運用美學巧思為米龍開創新樣貌。

國科會人社中心今天舉行「安龍多重奏：道教與創作」論壇活動，台大人類學系特聘教授林瑋嬪、台大台灣文學研究所教授蘇碩斌、中央研究院院士李豐楙、十鼓擊樂團執行長江逸芹等人皆與會，以經典、轉譯到展演不同角度，探索「米龍」傳統儀式如何在當代被重新創作。

因長年以創作實踐米龍新面貌，葉峻男受邀在今天活動中示範米龍製作過程，運用雙色米糧以砂畫方式勾勒龍身，金錢幣當龍鱗，碗碟拼湊五官，連鬍鬚都以蛋作為點綴，吸引與會民眾紛拿手機搶拍留念。

葉峻男向中央社記者表示，今天是土地公誕辰，而自古以來「龍」都與土地關係緊密，不論是廟宇、家宅或府院等建築物，相傳都存在龍神，動工裝修是侵擾土地秩序的動作，也會驚擾到龍神。

葉峻男解釋，「米龍」便是在竣工後以此安鎮龍神的習俗，以米龍喚回龍神，讓龍神能持續守護土地，避免邪靈侵擾。米象徵食物，人們以此期盼未來能生生不息，在裝飾上，古代有錢人家還會以龍銀示意龍麟。

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家中經營宮廟，葉峻男對傳統儀式不陌生，但曾攻讀美工的專業背景，讓他對傳統儀式有更多想像。他說，自己輾轉涉獵美工、設計、國畫到空間設計，「我不喜歡中規中矩，我很喜歡創作，我想傳統、簡單的米龍，也能透過展演、表演或創作的概念，讓更多人了解道教習俗。」

於是，葉峻男嘗試將米龍創作結合不同藝文團體，如與十鼓擊樂團合作展演等，也在造型上下功夫，不若以往常以2個碗簡單示意米龍五官，改以碗盤堆砌出眉毛、嘴部等細節，並以捏塑概念型塑龍身，俯瞰如太極，「希望能讓大家以美學角度認識宗教習俗。」（編輯：陳政偉）1140301

「安龍多重奏：道教與創作」跨領域論壇1日在台北舉行，探索道教「安龍謝土」傳統儀式與當代藝術創作的結合，現場邀請米藝大師、道長葉峻男展演如何打造「米龍」。中央社記者王寶兒攝 114年3月1日