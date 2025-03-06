小公務員揭發企業不法弊案 人氣日劇原著台版推出

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（中央社記者葉冠吟台北6日電）日本律師作家新川帆立的熱門懸疑推理小說「公平競爭的守門人」以冷門單位小公務員視角，揪出企業隱瞞的圍標、寡頭壟斷不法行為，更被改編為日劇，如今小說也將推出中文版。

新川帆立畢業於東京大學法學部，她以自身律師經歷為寫作加分，擅長以職業女性為主角的推理小說。處女作「前男友的遺書」不僅榮獲第19屆「這本推理小說了不起！」大獎，熱銷超過100萬冊，高踞日本亞馬遜推理小說榜第1名。

在她筆下的「公平競爭的守門人」，以監管市場壟斷的公平交易委員會為舞台，試圖揭發企業圍標、寡頭壟斷、欺壓包商等不法行為。

全書描述從小到大運氣都很差、人生老是抽到下下籤的楓，出社會後放棄當刑警夢想考取公務員，成為公平交易委員會的審查官。然而，在處理一樁工程圍標弊案時，爆發了公務員自殺事件，楓因此被黯然調職。

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來到新團隊後，楓與海歸的菁英官僚小勝負勉被安排調查婚禮產業聯合抬價的惡劣行徑之際，其中一家飯店卻發生殺人未遂案，意外牽扯出集團業者欺壓小供應商的案外案。

本書也在2022年被改編成日劇「公平交易英雄（又名：競爭的維護者）」，由「半澤直樹2」丑尾健太郎任編劇，演員坂口健太郎、杏扮演主角這對歡喜冤家攜手破案。這次台灣版新書也特邀「Day Off」知名漫畫家每日青菜參與封面繪製與插畫書籤。（編輯：龍柏安）1140306