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國家圖書館贈書俄亥俄大學 芭蕉的芽等12台漫入列

2025/3/16 14:57（3/16 15:41 更新）
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國家圖書館於13日至16日期間參與「美國亞洲研究學會」年會書展，並將此次赴美參加的圖書捐給俄亥俄州立大學，由駐芝加哥台北經濟文化辦事處長類延峰（右3）代表贈予，該校圖書館特藏與區域研究副館長穆薩．奧拉卡（Musa Wakhungu Olaka）（右4）代表受贈。（國家圖書館提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年3月16日
國家圖書館於13日至16日期間參與「美國亞洲研究學會」年會書展，並將此次赴美參加的圖書捐給俄亥俄州立大學，由駐芝加哥台北經濟文化辦事處長類延峰（右3）代表贈予，該校圖書館特藏與區域研究副館長穆薩．奧拉卡（Musa Wakhungu Olaka）（右4）代表受贈。（國家圖書館提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年3月16日
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（中央社記者邱祖胤台北16日電）國家圖書館15日贈予美國俄亥俄州立大學，其中包括甫獲日本國際漫畫賞銀獎「芭蕉的芽」等12部台灣漫畫，以及數百種台灣出版品。

根據國家圖書館發布新聞稿，國圖、蔣經國國際學術交流基金會與台大出版中心，13至16日期間共同參與「美國亞洲研究學會」年會書展，於俄亥俄州首府哥倫布陳列近500種來自台灣的出版品，在海外傳布台灣學界研究成果。

新聞稿指出，國圖同時將此次赴美參加的圖書捐給俄亥俄州立大學，由我國駐芝加哥台北經濟文化辦事處長類延峰代表贈予，該校圖書館特藏與區域研究副館長穆薩‧奧拉卡（Musa Wakhungu Olaka）及中文資料專家李國慶代表受贈。

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國家圖書館館長王涵青表示，近年來國際學者對於台灣學術研究成果的需求更加明顯，國家圖書館除了採購紙本圖書，挹注包括哈佛大學燕京圖書館在內全球50個「台灣漢學資源中心」合作據點；同時也訂購電子書，提供包括法國語言與文化學術圖書館在內的3個海外「台灣學術數位資源中心」，目的就是讓台灣研究成果更易於取得，提高海外資源的可及性。

國圖表示，盼藉由參與美國亞洲研究學會書展機會，除了行銷台灣學術成果，也將重要圖書帶到俄亥俄州，加深當地對於亞洲與台灣人文研究豐富度與多樣性的認識，並供學者利用參考。（編輯：陳清芳）1140316

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