故宮南院織品展換裝 5米掛飾與精美拼布服受矚目

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（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）故宮博物院南部院區「包羅萬象─院藏亞洲織品展」即日起全新換展，其中備受矚目的是長度達5公尺柬埔寨佛寺掛飾，以及傳世罕見的印尼拼布禮儀外套，展現精彩織品工藝。

故宮南院今天發布新聞稿表示，此次展覽透過「包覆與盛物」、「裝飾與辨識」、「護佑與祝福」3大主題，帶領觀眾探索織品在實用功能、社群關係、精神象徵上的意涵。

策展人、故宮南院處助理研究員杜士宜表示，本展覽精選40組珍貴文物，焦點展件是柬埔寨的佛寺掛飾「樓閣寶塔人物動物紋伊卡禮儀掛飾」，總長超過5公尺，運用繁複的緯向伊卡技法，以蠶絲製成，上面可見優美的宮殿、寺廟、寶塔等建築，並點綴人物、鹿、神鳥、生命之樹、傘蓋、幡旗等祥瑞意象。

杜士宜說，這件作品是信徒虔誠織造的掛飾，於儀式或慶典時懸掛於佛寺天花板上，營造華麗莊嚴的氛圍。柬埔寨人認為，製作這類佛教主題掛飾有助於積德行善，也展現人們對平安與幸福的祈願。

另外，也展出罕見的「幾何紋拼布禮儀外套」，是由印度繪染布、歐洲毛氈等上千塊不同花色的三角形布片拼縫而成，在印尼被視為極其尊貴，並具有特殊的護佑力量，是專屬於統治者或高階祭司的服飾，象徵著權力與靈性。這件外套不僅展現拼布技藝的精妙，也反映印尼與外來文化的交流與影響。

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故宮南院強調，此次也與台灣博物館合作，展出阿里山鄒族服飾與配件。其中男性服飾以獸皮製作，搭配鳥羽等裝飾，展現狩獵文化與對自然的敬畏；女性服飾多以麻、棉布縫製，搭配刺繡與絨球裝飾，顯示族群獨特的美學。

故宮南院說，本展覽設置學習體驗區，讓觀眾可透過觸摸，體驗織品的質感與特性，如棉、麻、絲、羊毛等不同纖維材質。新展品即日起展至6月22日止。（編輯：龍柏安）1140322

故宮博物院南部院區「包羅萬象－院藏亞洲織品展」即日起全新換展，展出罕見的「幾何紋拼布禮儀外套」，由印度繪染布、歐洲毛氈等上千塊不同花色的三角形布片拼縫而成，在印尼被視為尊貴象徵並具護佑力量。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 114年3月22日