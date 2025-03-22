廖修平畫筆不停歇 國美館呈現創作歷程

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（中央社記者邱祖胤台北22日電）有「台灣現代版畫之父」美譽的藝術家廖修平，從事創作數10載，至今仍筆耕不輟，國立台灣美術館推出「廖修平90大展」，呈現畫家不斷突破、追求極致的創作歷程。

開幕典禮今天在國美館舉行，包括廖修平、文化部政務次長李靜慧、國美館館長陳貺怡、策展人蕭瓊瑞、白鷺鷥文教基金會榮譽董事長陳郁秀等人出席。

廖修平致詞表示，他一生的藝術創作歷程，從日本東京、法國巴黎、美國紐約，再回到台灣師範大學服務，自己在教學中始終鼓勵學生自我學習與嘗試，不拘泥於老師的指導，培養創作的自主性。

廖修平特別感謝各界藝術朋友的支持，展覽不僅呈現他的版畫代表作，也包括油畫與其他類型的藝術創作，期望藉此機會讓觀眾全面了解自己多元的藝術創作歷程。

李靜慧致詞表示，國美館自2018年以來透過文化部「重建台灣藝術史」政策，推動藝術史研究與資深藝術家展覽，如江明賢、黃才郎及莊普等重量級藝術家。文化部未來將與全國美術館合作，攜手將台灣美術推向國際，打造「藝術福爾摩沙」時代，讓台灣藝術發光發熱。

陳貺怡致詞表示，廖修平同時也是「中華民國國際版畫雙年展」創立推手之一，此次回顧展不僅展現廖修平在國際間的成就，更彰顯他在台灣版畫藝術的卓越地位。

策展人蕭瓊瑞表示，廖修平始終巧妙地融合「傳統」與「現代」，悠游於「入世」與「出塵」間、穿梭於「俗世」與「聖境」間，也在「真實」與「虛擬」、「華美」與「寂寞」間，予人溫馨、平和、內斂、秩序的心靈感受。

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展覽以「求藝歷程」、「創作過程」、「教學與推廣」3個主題區，呈現廖修平橫跨版畫、油畫、雕塑等多元媒材創作，並透過不同面向切入，帶領觀眾深入瞭解這位戰後時期重要的資深藝術家，今年恰逢廖修平90歲生日，具重要的里程碑意義。

「廖修平90大展」即日起至6月29日止，在國立台灣美術館展出。（編輯：陳政偉）1140322