加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高山積雪頻傳山難 未帶雪地裝備影響安全最重罰禁入園3年
首頁 / 文化

廖修平畫筆不停歇 國美館呈現創作歷程

2025/3/22 21:29（3/22 21:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國立台灣美術館22日起推出「廖修平90大展」，呈現畫家廖修平不斷突破、追求極致的創作歷程。（國立台灣美術館提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年3月22日
國立台灣美術館22日起推出「廖修平90大展」，呈現畫家廖修平不斷突破、追求極致的創作歷程。（國立台灣美術館提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年3月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北22日電）有「台灣現代版畫之父」美譽的藝術家廖修平，從事創作數10載，至今仍筆耕不輟，國立台灣美術館推出「廖修平90大展」，呈現畫家不斷突破、追求極致的創作歷程。

開幕典禮今天在國美館舉行，包括廖修平、文化部政務次長李靜慧、國美館館長陳貺怡、策展人蕭瓊瑞、白鷺鷥文教基金會榮譽董事長陳郁秀等人出席。

廖修平致詞表示，他一生的藝術創作歷程，從日本東京、法國巴黎、美國紐約，再回到台灣師範大學服務，自己在教學中始終鼓勵學生自我學習與嘗試，不拘泥於老師的指導，培養創作的自主性。

廖修平特別感謝各界藝術朋友的支持，展覽不僅呈現他的版畫代表作，也包括油畫與其他類型的藝術創作，期望藉此機會讓觀眾全面了解自己多元的藝術創作歷程。

李靜慧致詞表示，國美館自2018年以來透過文化部「重建台灣藝術史」政策，推動藝術史研究與資深藝術家展覽，如江明賢、黃才郎及莊普等重量級藝術家。文化部未來將與全國美術館合作，攜手將台灣美術推向國際，打造「藝術福爾摩沙」時代，讓台灣藝術發光發熱。

陳貺怡致詞表示，廖修平同時也是「中華民國國際版畫雙年展」創立推手之一，此次回顧展不僅展現廖修平在國際間的成就，更彰顯他在台灣版畫藝術的卓越地位。

策展人蕭瓊瑞表示，廖修平始終巧妙地融合「傳統」與「現代」，悠游於「入世」與「出塵」間、穿梭於「俗世」與「聖境」間，也在「真實」與「虛擬」、「華美」與「寂寞」間，予人溫馨、平和、內斂、秩序的心靈感受。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

展覽以「求藝歷程」、「創作過程」、「教學與推廣」3個主題區，呈現廖修平橫跨版畫、油畫、雕塑等多元媒材創作，並透過不同面向切入，帶領觀眾深入瞭解這位戰後時期重要的資深藝術家，今年恰逢廖修平90歲生日，具重要的里程碑意義。

「廖修平90大展」即日起至6月29日止，在國立台灣美術館展出。（編輯：陳政偉）1140322

#文化部
#台灣師範大學
#李靜慧
#國美館
#莊普
#陳貺怡
#廖修平
#蕭瓊瑞
李靜慧
台南國美館籌備處以南美館2館為基地228事件78週年 薛化元籲跨單位合作續追真相
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：