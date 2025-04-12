走過121年 如性慈敬堂八家將登錄台南無形文資

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（中央社記者張榮祥台南12日電）「全臺白龍庵如性慈敬堂八家將」走過121年，登錄為台南市民俗類無形文化資產，也是清領舊城區首例，市長黃偉哲今天授證，見證傳統文化承襲及推廣。

台南市中西區「全臺白龍庵如性慈敬堂八家將」創立於日治時期明治37年（西元1904年），傳承5代，去年2月登錄為台南市民俗類無形文化資產，黃偉哲今天頒發「文化資產登錄證書」及「頭旗」。

黃偉哲表示，如性慈敬堂八家將歷史悠久，文化意義非同小可，也讓將團持續傳承，文資授證「能夠更早、就不要更晚」，他期望未來爭取將團成為國定文化資產，讓更多人對家將文化有正確認識，好好保存下去。

市府新聞稿指出，如性慈敬堂八家將是台灣最早將團之一，大正4年（1915年）因噍吧哖事件「迎五部」停辦，一度沉寂，直到民國53年（1964年）北區大銃街元和宮慶成祈安醮典重新出陣，傳承至今。

如性慈敬堂八家將維持完整11人陣組，包括刑具爺、文武差、四將及四季神，並保存「一个開」、「一个落馬」、「三个落馬」、「開四門」、「跳七星」、「排八卦」、「絞龍」、「簡單坐桮」等傳統陣式。

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如性慈敬堂八家將獨具「敬香」、「敬包」、「敬酒」、「紅綢披駕」等禮敬文化，充分顯示傳統民間信仰對神祇、儀式的尊重與虔誠。將團也保存大量歷史文物，參與展演、講座和文化推廣，展現高度文化自覺與使命感。

此外，西港檨仔林鳳安宮宋江陣是台南、高雄地區紅腳巾系統宋江陣的開山祖師，也是「西港刈香」香境內重要陣頭之一，去年12月公告為台南市民俗類無形文化資產，黃偉哲預定今晚授證。（編輯：郭諭儒）1140412