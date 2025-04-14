眠床佇佗位 蘇維倫為台語繪本打造音樂劇

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（中央社記者邱祖胤台北14日電）音樂家蘇維倫長期致力台灣民謠推廣，近期與出版人陳照旗、繪本作家陳阿月合作「眠床佇佗位」音樂朗讀小劇場，期盼能朝音樂劇的方向發展。

蘇維倫接受中央社專訪表示，她希望能讓故事結構立體化，透過視覺及聽覺，更能體會台語音韻之美，尤其是能讓下世代年輕人知道自己的長輩到底在說什麼、想什麼，以及經歷過什麼，透過音樂的連結將文化融入基因裡面。

蘇維倫為陳照旗、陳阿月的台語繪本「眠床佇佗位（床鋪在哪裡）」新書發表會跨刀，上個月在宜蘭「回家生活－書食小舖」小試身手，由陳阿月朗讀繪本內容，並由蘇維倫鋼琴伴奏及演唱林武憲作詞、林福裕作曲的台語歌謠「月光光」，氣氛溫馨感人。

蘇維倫說：「語言承載族群演進的歷史、情感與記憶。台語聲調豐富，音韻優雅，是台灣多元民族文化傳承及相互影響下所衍生出的瑰寶」正因如此，過去這十幾年來陸續整理台灣前輩作曲家的作品，深怕這些前輩逐漸凋零，這些「不朽的旋律」也會失傳。

某次她和好友陳照旗、陳阿月一同出遊，體驗農村在地生活，陳阿月談到兒時和阿公在蘇澳海邊找地方睡覺的趣事，陳照旗則提到繪本故事的劇本，希望蘇維倫能參與一些意見。蘇維倫當時聽了很感動，忽然發覺自己這幾年不就是在做這些和土地親近的事？當下有所感，便吟唱林福裕譜寫的「月光光」，陳阿月竟也隨拍跟上，歌聲溫馨貼切，頓時覺得這個音樂跟繪本故事實在太合了。

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蘇維倫近期積極為即將於瀨戶內海宇野港「台灣自己館」Taiwan on the moon舉行的展演奔忙，蘇維倫將結合台灣音樂家、攝影家、紙藝家的力量，以台灣音樂為主軸，串連岡山及瀨戶內海的藝術活動，形成具有台灣人文風格的展演平台。

蘇維倫畢業於台師大音樂系，1992年取得英國皇家音樂學院伴奏文憑，致力推廣在地音樂文化與跨領域結合多年。（編輯：吳素柔）1140414