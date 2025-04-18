瀨戶內藝術祭開幕 王文志「擁抱小豆島」成最大亮點

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（中央社記者楊明珠香川18日專電）三年一度、可吸引百萬人欣賞的藝術盛宴「瀨戶內國際藝術祭2025」今天開幕，文化部駐日台灣文化中心邀請藝術家王文志以竹子作品「擁抱小豆島」參展，為藝術祭最大亮點，已成台灣文化外交的新名片。

本屆瀨戶內國際藝術祭是第6屆，有37國家地區256件作品參展，主辦單位今天在香川縣高松市舉辦開幕典禮，香川縣知事池田豐人、藝術總監北川富朗、大阪辦事處處長洪英𠎀、駐日台灣文化中心主任曾鈐龍、瑞典駐日大使維多利亞．李（Viktoria Li）、美國駐日大使館新聞兼文化交流公使恩斯特（Daniel Ernst）等貴賓及參展藝術家、參與者等約600人出席。

開幕典禮結束後，池田豐人接受中央社採訪時表示，「瀨戶內國際藝術祭首屆2010年舉辦以來，王文志就推出作品參與，成為每屆最亮的亮點。現在台中還有直飛高松市的班機，期待更多台灣民眾前來觀賞瀨戶內國際藝術祭」。

北川富朗17日率團到小豆島欣賞這次參展的作品，在王文志的作品「擁抱小豆島」的圓形作品內部時介紹說；「王文志的作品已成瀨戶內國際藝術祭最具象徵性的作品，除了王文志帶來的國際工作團隊，還與當地的居民同心協力合作。」

北川表示，「王文志每屆推出作品參與，但每次作品意象都不同，民眾喜歡在王文志作品中休憩，享受眺望天空及大自然」。日媒陸續以瀨戶內國際藝術祭必看作品、代表瀨戶內國際藝術祭的作品介紹王文志作品，讓世界看見台灣。

文化部長李遠表示，「文化部駐外據點長期努力推動台灣藝術文化團隊參與各大國際藝術節。這次王文志的參展作品更是透過台日合作的方式製作，創作過程和期間和日本當地居民產生深厚情感，見證台日友情。今後也將持續努力把台灣的故事帶向國際，期待持續讓全世界看到台灣的文化故事和生命力」。

駐日代表李逸洋表示，「日本台灣交流協會調查有高達76%台灣民眾表示日本為最喜歡的國家，為歷年最高。文化力是國家最重要的實力，文化是我們的根，也是台灣的靈魂，希望透過邀請台灣藝術家來日參與日本國際藝術活動，用文化做外交，讓日本民眾愛上台灣。駐日代表處會強力持續推動台日兩國文化交流」。

王文志表示，小豆島已成為他心中的「第二個故鄉」。在40天工作期間內，他的台灣團隊及國際志工、當地居民、藝術祭志工小蝦隊等運用4000根竹子一起創建作品。「擁抱小豆島」是他參與藝術祭中，最具挑戰性與創新精神的作品。這項作品延續竹編創作與島嶼自然共生的概念，其中包含多項元素與突破，包括是「歷來最長的廊道結構」，彷彿是人們內心與大自然的深刻連結，地球與宇宙母體的臍帶相連。

此外，這項作品堪稱王文志創作生涯最艱鉅的地板製作，尤其是竹編立體「小豆島地圖」深凹地板，象徵島嶼地景的深刻凝視與致敬。這一作品彷彿進入小豆島的內部核心及海底深處。這裡幻變成世界的心臟，感知地球的心跳，與地球融合成一體，深刻地感受到地球的生命軌跡。

王文志受訪時表示，「擁抱」是一種溫度，也是一種無聲的對話。希望觀賞者透過這項竹編作品，觸摸交錯竹片，陽光縫隙灑落，微風吹拂，在光影流轉之間，感受到這片土地的呼吸。

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他表示，「這不僅是藝術，更是一種記憶的承載—記錄著我們與自然共生，人與土地之間深刻牽絆。在動盪不安的時代裡，希望參觀者慢慢走入作品，感受到竹構空間中的光影、微風及附近川流聲音，與大自然緊密接近」。

駐日台灣文化中心表示，今後將持續透過各種創新的方法，將台灣藝術傳達到國際，提升台灣藝術家於國際的能見度，拓展國內外藝文市場及國際合作交流機會。（編輯：田瑞華）1140418

台灣藝術家王文志（中）以竹子作品「擁抱小豆島」參展瀨戶內國際藝術祭，文化部駐日台灣文化中心主任曾鈐龍（左）、駐大阪辦事處處長洪英傑（右）17日在香川縣高松港合影。中央社記者楊明珠香川攝 114年4月18日

文化部駐日台灣文化中心邀請藝術家王文志以竹子作品「擁抱小豆島」參加瀨戶內國際藝術祭，成為最具代表性作品。中央社記者楊明珠香川攝 114年4月18日

「瀨戶內國際藝術祭2025」今天開幕，文化部駐日台灣文化中心主任曾鈐龍（左）與瀨戶內國際藝術祭藝術總監北川富朗（右），在台灣藝術家王文志的作品「擁抱小豆島」內部。中央社記者楊明珠香川攝 114年4月18日

「瀨戶內國際藝術祭2025」開幕，台灣藝術家王文志以竹子作品「擁抱小豆島」受注目。王文志表示，希望參觀者慢慢走入作品，感受竹構空間中的光影、微風及附近川流聲音，與大自然緊密接近。中央社記者楊明珠香川攝 114年4月18日